Oracle skal åpne 14 nye nettskyregioner det neste året

Oracle er en utfordrer til de tre store innen offentlig sky. Selskapet har nå 30 nettskyregioner i 14 land, hvorav fem ligger i Europa.

Denne uken opplyste Oracle at det skal bygge 14 nye nettskyregioner det neste året, hvorav fem i Europa. Dette gjør at selskapet skal ha minst 44 nettskyregioner i drift ved utgangen av 2022.

Den ene av de europeiske nettskyregionene skal, som Digi.no tidligere har omtalt (for abonnenter), legges til Stockholm i Sverige. Dette blir dermed den første nordiske nettskyregionen til Oracle. Mye tyder på at denne vil være i drift før nyttår.

Feildomener og tilgjengelighetsdomener

Avhengig av leverandør kan en nettskyregion bestå av flere fysisk atskilte datasentre som kan ta over for hverandre dersom de andre blir slått ut.

Oracle tilbyr de fleste steder det selskapet kaller for feildomener, noe som innebærer gruppering av maskinvare i logiske datasentre, etter alt å dømme innen samme fysiske datasenter.

Men i tillegg har noen utvalgte regioner (Ashburn og Phoenix i USA, samt Frankfurt og London) flere tilgjengelighetsdomener – som hver er fordelt på ett eller flere datasentre, og som hver består av tre feildomener.

Oracle opplyser for øvrig at selskapet har som plan å etablere to nettskyregioner i de fleste land hvor selskapet har nettskyvirksomhet. Foreløpig er dette på plass i Australia, Brasil, Canada, India, Japan, Storbritannia, Sør-Korea og USA. Med det planlagte regionene vil også Chile, Emiratene, Frankrike, Israel og Saudi-Arabia kunne slutte seg til denne listen.