Oracle-topp Mark Hurd (62) er syk

Oracle melder at toppsjefen tar permisjon på ubestemt tid. Han er innvilget sykmelding på grunn av helsemessige årsaker.

Selskapet offentliggjorde i går en melding fra Mark Hurd til alle ansatte og venner.

– Jeg har besluttet at jeg trenger tid til å fokusere på helsen. Jeg er overbevist om at ledelsen vil gjøre en fantastisk jobb med alt det spennende vi skal vise fram på Openworld, skriver han med henvisning til Oracles årlige konferanse som avholdes neste uke.

Det er ikke kjent hva som feiler ham eller hvor lenge han blir indisponert. Hurd er en av to sidestilte konsernsjefer i Oracle, som er et av verdens største programvareselskaper med 137.000 ansatte.

Under sykefraværet vil Safra Catz (57), den andre konsernsjefen, ta over oppgavene hans, sammen med gründer og styreformann Larry Ellison (75), som også er teknologidirektør.

– Alvorlig syk

Bloomberg skriver at Oracle i over ett år har kjempet med et av de mest opprivende dilemmaer et foretak kan møte. Nemlig på hvilket tidspunkt, eller om de i det hele tatt skal, velge å avsløre at en toppleder er blitt rammet av en alvorlig sykdom.

Helsetilstanden har medført at Hurd tidvis har holdt seg borte fra offentligheten over en periode på mer enn et år, opplyser flere kilder til nyhetsbyrået.

Selskapet gitt ulike forklaringer for fraværet. Hurds privatfly måtte snu da han våren 2018 fikk et illebefinnende på vei til et møte i New York. Formelt ble det forklart med magerelatert sykdom.

Influensa og brokk har ved andre anledninger blitt oppgitt som årsak til synlige forandringer, inkludert påstått vektnedgang og hårtap. En kilde nær Hurd har på et tidspunkt sagt at han lider av en blodrelatert sykdom, ifølge Bloomberg.

Aksjen faller

Helsenyheten overskygger kvartalsregnskapet, som IT-kjempen egentlig skulle presentere torsdag. I stedet ble tallene lagt fram i går.

Oracle omsatte for 9,22 milliarder dollar i perioden, som ble avsluttet 31. august. Inntektene ligger dermed flatt sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Det er noe bak analytikernes forventninger, og viser at Oracle sliter med å kapre markedsandeler i det svært konkurranseutsatte skymarkedet, som domineres av aktører som Amazon og Microsoft, påpeker nyhetsbyrået Reuters.

Resultatet etter skatt falt fra 2,3 til 2,1 milliarder dollar.

Aksjen som hittil i år har steget nær 25 prosent falt 5 prosent etter børsens stengetid, skriver CNBC. I etterhandelen steg kursen noe, slik at aksjen er ned snaut 2 prosent.

Ansatt etter skandale

Hurd ble hyret inn av Oracle høsten 2010, bare en måned etter en dramatisk avgang som toppsjef i Hewlett-Packard.

Påstander om forhold til en innleid kvinne sto sentralt i saken, som endte med at han fikk sparken for brudd på selskapets etiske retningslinjer. HP var på dette tidspunktet verdens største IT-selskap.

Larry Ellison skrev den gangen et åpent brev til New York Times, der han idiotforklarte avskjeden. Han skrøt også uhemmet av Hurd, som lenge hadde vært nær venn av ham, da Oracle kunngjorde ansettelsen.

– HP-styrets personalavgjørelse er den verste siden idiotene i Apple sparket Steve Jobs for mange år siden. Den avgjørelsen nær ødela Apple og ville ha gjort det hvis ikke Steve hadde kommet tilbake og reddet dem. Mark gjorde en fantastisk jobb i HP og jeg forventer at han vil være enda bedre i jobben for Oracle. Ingen annen leder i IT-verdenen har mer relevant erfaring enn ham, mente Ellison.