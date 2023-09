Ytelse, pris og funksjoner blir som i Oracles skyplattform. Nyheten ble delt av Larry Ellison og Satya Nadella på en felles pressekonferanse.

Selskapene har konkurrert i over 30 år. Det har ikke alltid vært like jovialt. Oracle leide en gang inn privatetterforskere som gravde i søppel i et forsøk på å diskreditere rivalen.

I nyere tid er stridsøksen begravd. De innledet skysamarbeid i 2019. Ellison (79) reiste i går til Microsofts hovedkvarter for første gang i karrieren.