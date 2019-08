Oslomet gikk i full krisemodus da alle IT-systemene gikk ned for telling

Tirsdag formiddag gikk alle IT-systemer ved Oslomet ned for telling. En feil i en komponent i et eget datasenter skal ha skylden for nedbruddet. Det ble etablert krisestab ved universitetet da det stod på som verst tirsdag ettermiddag.

– En åpenbar konsekvens var at ansatte ikke hadde normale arbeidsforhold, og ikke fikk gjort det de skulle gjøre, sier direktør for digitalisering og infrastruktur, Asbjørn Seim ved Oslomet til digi.no.

Begrensede konsekvenser

Alt fra trådløst nett, epost-systemer, intranett og nettsider gikk ned for telling da komponenten i datasenteret sviktet.

Seim har en oppfatning av at konsekvensene for studentene har vært begrensede. Ifølge ham skal nedbruddet ikke ha påvirket hverken undervisning eller eksamener.

– Alle systemer vi er vant til å forholde oss til for å operere i det daglige gikk ned. IT-avdelingen gikk raskt i gang med å feilsøke. De ble holdt på i noe tid før det ble etablert krisestab for å få oversikt og kontroll over situasjonen, sier digitaliseringsdirektøren.

Slik ser nettsidene til Oslomet ut ved 14-tiden onsdag. Foto: digi.no

Redd for langvarig nedetid

Når universitetet opplever et lengre nedbrudd på IKT-systemene er vanlig prosedyre å opprette krisestab, opplyser han.

Da samles beredskapsledelsen for å gjennomgå operasjonell status. Deretter vurderes mulige konsekvenser av nedbruddet.

– Det opereres med ulike scenarier ved sammenbrudd av IKT-systemene. Utsiktene til at dette ville vedvare med mer omfangsrike konsekvenser gjorde at vi mente det var rett å sette krisestab for å få situasjonen under kontroll.

– Vi har hatt tilsvarende situasjoner med mindre omfang, uten at dette har blitt gjort, sammenfatter han.

Tilnærmet normal drift

Da feilen ble i datasenteret ble oppdaget tok det ikke lang tid før den var rettet.

Seim kjenner ikke til hvilken del i datasenteret som tok kvelden, men forteller at situasjonen for de ansatte opplevdes som forverret da feilen først ble identifisert.

Nå pågår det interne prosesser for å kartlegge hva som har gått galt. Onsdag ettermiddag er det tilnærmet normal drift ved storbyuniversitetet i Oslo.

– IT-systemene var gradvis oppe og gikk i dag morges. I går måtte systemene tas ned og startes opp igjen i en viss rekkefølge. Før situasjonen ble bedre, opplevde nok de ansatte at den forverret seg, konstaterer direktør for digitalisering og infrastruktur, Asbjørn Seim ved Oslomet til digi.no.