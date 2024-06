Det er Abelia fra NHO og ansatteorganisasjonen El og IT-forbundet fra LO som har forhandlet om IKT-overenskomsten. Fristen for å bli enige var midnatt natt til torsdag.

To timer på overtid meldte EL og IT Forbundet til Riksmekleren at det ikke var mulig å komme til enighet. Dermed blir det streik fra torsdag morgen.

De som streiker jobber med alt fra utvikling, installasjon og drift til vedlikehold av utstyr og kundeservice.

– Det er store lønnsforskjeller i IKT-bransjen. Mange tjener bra, men ikke alle. Minstelønna for arbeidere uten fagbrev på overenskomsten er drøye 358.000 kroner i året, skriver forbundet i en pressemelding om streiken.

– Urimelig høye krav

– Vi streiker for en anstendig lønn for alle på tariffavtalen, heving av minstelønna og medbestemmelse ved beredskapsvakter, sier forbundssekretær og leder av EL og ITs forhandlingsutvalg Geir Aasen.

Beredskapsvakter har også vært tema for meklingen. Forbundet ønsker at lokale tillitsvalgte skal ha mulighet til å avtale vilkår og kompensasjon for slike vakter.

– Flere av våre medlemmer arbeider i bedrifter som må rykke ut på oppdrag utenfor vanlig arbeidstid. I dag kan arbeidsgiverne ensidig pålegge folk vaktordninger uten å kompensere godt nok for tap av fritid, sier Aasen.

Birgit Abrahamsen, direktør arbeidsrett i Abelia, sier til NTB at det har vært krevende forhandlinger, men at de håpet å komme til enighet.

– Dessverre var kravene fra El og IT Forbundet urimelig høye, og vi beklager at dette har endt med at de går ut i streik, sier Birgit Abrahamsen, direktør arbeidsrett i Abelia.

Streiken kan ramme EM-seere

EL og IT-forbundet tar ut ansatte fra blant annet Telia, Teietoevry og Globalconnect. (Se lista lenger ned i saken.

De streikende jobber blant annet i kundeservice, utvikling, installasjon, drift og vedlikehold av elektronikk og IT-utstyr.

Før meklingen startet sa Aasen at en streik kan merkes på flere måter.

− En streik vil blant annet ramme kundeservice i en del bedrifter. Hvis Telia-nettet ditt skulle dette ut rett under åttendelsfinalen i fotball-EM kan det tenkes at feilretting tar lengre tid, og at du ikke når fram til kundeservice før etter at dommeren har blåst av kampen, sa Aasen tidligere denne uka og fortsatte:

− Vi har også varslet streikeuttak i Onitio, som driver service på betalingsløsninger i dagligvarebutikker, noe som betyr at feil på disse systemene kan ta lang tid å få utbedra.