– Over halvparten av dagens jobber vil utføres av maskiner innen 2025

Vi har allerede fått mange spådommer om at arbeidsmarkedet i raskt tempo vil bli befolket av maskiner fremover. Nå foreligger det nok en rapport som hevder det samme, denne gangen fra Verdens økonomiske forum (WEF).

Ifølge den omfattende rapporten, som kan leses i sin helhet her, vil mer enn halvparten av dagens jobber bli utført av maskiner innen år 2025. Til sammenligning ligger tallet i dag på cirka 29 prosent, ifølge WEF.

133 millioner nye jobber

Organisasjonen tror nye algoritmer og maskinteknologi vil produsere rundt 133 millioner nye jobber allerede innen år 2022. Imidlertid spås det at kun 75 millioner av disse vil erstatte eksisterende jobber.

Det betyr med andre ord at maskinteknologien, om prediksjonene slår til, vil skape en netto vekst i antall jobber på hele 58 millioner i løpet av de neste fem årene.

Jobbrollene som vil oppleve økt etterspørsel vil blant annet være etablerte roller som dataanalytikere- og forskere, programvareutviklere, spesialister innen e-handel og sosiale medier og andre roller som i stor grad er basert på bruk av teknologi.

Roller som avhenger av rent menneskelige egenskaper vil ifølge WEF også oppleve økning, deriblant roller innen kundeservice, salgs- og markedsføring, opplæring, innovasjon og organisatorisk utvikling.

Noen av trendene som WEF ser for seg i ulike industrier fremover. Foto: WEF

Mange nye jobber

Den teknologiske utviklingen vil dessuten skape behov for mange helt nye roller for folk som skal jobbe med for eksempel kunstig intelligens, maskinlæring, automatisering, sikkerhet, interaksjon mellom maskiner og mennesker, og blokkjedeteknologi.

Til tross for en antatt, kraftig nettoøkning i antall jobber vil de neste årene likevel innebære svært store krav til omstillinger, påpeker også rapporten.

Innen år 2022 tror WEF at intet mindre enn 54 prosent av alle ansatte vil være påkrevd betydelig omskolering og kompetanseheving for å tilpasse seg den nye arbeidshverdagen. Av disse igjen vil rundt 35 prosent ha behov for opptil seks måneder med ekstra oppplæring.

Rapporten, som heter Future of Jobs 2018, baserer seg på data hentet inn fra 20 ulike industrier fordelt på 12 økonomier, og til sammen 313 unike svar fra globale selskaper som samlet representerer over 15 millioner ansatte.

Alle funnene finner du i selve rapporten, som er på godt over 100 sider.

Les også: Stor undersøkelse: Dette er årsakene til at unge tror jobbene deres vil forsvinne eller endres (Ekstra) »