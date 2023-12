Over hundre tusen gamle apper i datalekkasjen «Teraleak»

Over hundre tusen apper og spill er oppdaget i et arkiv hos Wayback Machine.

Arkivet ser ut til å ha blitt skrapet fra Testflight en gang tidlig i 2015, og omfatter i skrivende stund 107.104 ulike apper, spill og programmer. Nøyaktig hvilken periode de stammer fra er noe usikkert, men det ser ut til å være omtrent 2012-2015.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Vil du jobbe med offensive cyberoperasjoner?

«Teraleak»

Totalt dreier det seg om noe rundt 1,2 TB, og flere av appene er norske.

Det var Pressfire som skrev først om saken her til lands, men også The Verge har omtalt funnet.

Lekkasjen har fått tilnavnet «Teraleak», sannsynligvis et litt spydig spark til «Gigaleak». Sistnevnte var en lekkasje hos Nintendo i 2018-2020.

Flere norske funn

Når Digi gjør noen kjappe søk på nettsiden som holder oversikten, finner vi flere apper som bærer kjente navn for nordmenn:

Aftenposten

Statoil, både Norge, Danmark og Sverige

ClimbNorway

Nordea

Telenor

Telia

Nordlys

Nordnet

NRK P3 og NRKs mobilapp

Schibsted

TV2 sporten og TV2 Play

DNB

Testflight

Testflight er en plattform for testing og utrulling av mobilapper. Fra starten i 2010 var det ment for både Android og Apple, men Apple kjøpte opp det hele i mars 2014 og faset dermed ut Android-støtten. Apple tok Testflight-nettsiden ned for godt i februar 2015, og i mars samme år ble arkivet opplastet til Wayback Machines servere.

Sannsynligvis er det en feil på Testflights servere som har gjort at appene var offentlig tilgjengelig for Wayback Machines nettskraper. Det er uvisst hvorfor ingen har oppdaget det enorme arkivet før nå.

Historisk interesse

Siden appene er såpass gamle som de er, er det neppe noen umiddelbar sikkerhetsrisiko knyttet til denne lekkasjen. Den er nok mer av interesse for folk som ønsker å bevare en del gamle apper og lignende.

Mange av appene det er snakk om, kan nemlig ikke lenger lastes lovlig ned fra noen sider. I mange tilfeller vil de heller ikke kunne kjøre på moderne telefoner.

Rovios Angry Birds er et eksempel på en gammel og potensielt historisk viktig app som er inkludert i lekkasjen, og som tidligere har blitt fjernet fra Play Store. Rovio slettet Angry Birds fra Play Store fordi de mente disse tok oppmerksomheten bort fra deres nyere spill, som de hadde bedre inntjening på.