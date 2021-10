– Overraskende at Vedum tar avstand fra egen politikk

– Onsdag skapte Vedum full forvirring om statens konsulentbruk, sier stortingsrepresentant og tidligere digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland til Digi.no.

Vi snakker med Helleland på telefonen like etter onsdagens spørretime i Stortinget, der hun konfronterte finansminister Vedum med regjeringens ønske om å kutte i konsulentbruk.

– I plattformen sier regjeringen at de vil kutte i konsulentbruk, men onsdag sa Vedum at de vil fortsette å bruke konsulenter, sier Helleland.

Hun mener regjeringen sender uklare signaler til en bransje som nå er usikre på hvordan de skal planlegge for fremtiden.

– Jeg kommer til å etterspørre tydeligere svar, det blir ikke siste gang dette er oppe i Stortinget, sier Helleland.

Nå ber hun regjeringen svare på hvor mange nye byråkrater endringen vil gi og hvor mange som vil miste jobben i konsulentbransjen.

Bekymret

Som første ordinære spørsmål i denne stortingsperiodens aller første spørretime, spurte Helleland finansminister Vedum hvordan digitaliseringsprosjekter kan fortsette uten bruk av rådgivere fra privat sektor.

Hellelands spørsmål I den ukentlige spørretimen kan politikerne på Stortinget stille statsrådene spørsmål. Statsrådene svarer uforberedt. Dette er spørsmålet Helleland stilte til finansminister Trygve Slagsvold Vedum onsdag 27. oktober: «Solberg-regjeringen har igangsatt viktige statlige digitaliseringsprosjekter, som for eksempel i Skatteetaten. Fellesløsningene bidrar til å gjøre hverdagen for innbyggere og bedrifter enklere og tryggere. Rådgivernæringen utgjør en viktig spisskompetanse i flere digitaliseringsprosjekter, men i Hurdalsplattformen vil regjeringen «kutte i konsulentbruk i staten ved å utvikle egen kompetanse». Hvordan vil digitaliseringsprosjektene underlagt Finansdepartementet fortsette uten bruk av rådgivere fra privat sektor med riktig spisskompetanse?»

– Hvorfor valgte du å stille dette spørsmålet i spørretimen?

– Fordi jeg er veldig bekymret for at det nå blir full brems i digitalisering og bruk av teknologi for å forenkle innbyggernes og bedriftenes hverdag, svarer Helleland.

Hun frykter at kutt i konsulentbruken vil bety store utgifter for regjeringen. Tjenester som nå leveres raskt og effektivt fra privat sektor, vil bli dyrere og dårligere om man prøver å legge det inn i byråkratiet, mener hun.

– Her er det snakk om veldig spesialisert kompetanse, og man kommer ikke til å klare å bygge opp slike kompetansemiljøer i statlige virksomheter, sier Helleland.

Hun mener spisskompetansen fra privat sektor er helt avgjørende for å kunne fortsette digitaliseringstakten og holde Norge blant de beste i verden på å forenkle offentlige tjenester og utvikle digitale løsninger som gjør hverdagen til bedrifter og privatpersoner bedre.

– En statlig forvaltning vil aldri klare å ligge fremst i teknologiutviklingen, sier Helleland.

Nettopp dette samspillet mellom privat og offentlig sektor har vist seg å være veldig vellykket, mener hun.

Høyre kjøper ikke Arbeiderpartiets regnestykke om at man kan spare én million kroner per konsulent som blir fast ansatt.

– Høyre er opptatt av å få mest mulig ut av hver offentlig krone, men når man her skal gjøre om rådgiverne til byråkrater, hvor mye vil veksten i byråkratiet koste skattebetalerne, spør Helleland retorisk.

Overrasket over svarene

– Hva synes du om svarene du fikk fra Vedum?

– Jeg ble overrasket over at finansministeren tar avstand fra sin egen og regjeringens politikk, svarer Helleland.

Hun mener Vedum nå signaliserer noe helt annet enn det som står i Hurdalsplattformen.

– Jeg ble overrasket over at han ikke står ved formuleringen i plattformen som sier at de skal kutte i konsulentbruken og bygge opp kompetanse internt i offentlig sektor. Onsdag sa han det motsatte, sier Helleland.

Sender uklare signaler til bransjen

Helleland mener regjeringen sender uklare signaler til konsulentbransjen.

– Jeg bekymrer meg for hvilket signal som sendes ut til en verdiskapende bransje med 120.000 ansatte, sier Helleland.

Mange av konsulenthusene leverer tjenester til offentlig sektor og er avhengig av inntektene derfra.

– Hvordan skal de tolke disse signalene, skal de fortsatt rigge sine tjenester mot offentlig sektor og planlegge virksomheten etter at de fortsatt vil få mange oppdrag fra offentlig sektor, eller skal de ikke det?

Dersom planen er å flytte disse konsulentene inn i byråkratiet og ha spisskompetansen internt i departementer, direktoratet og etater, som det står i plattformen, da vil oppdragene fra offentlig sektor reduseres betraktelig, mener Helleland.

Nå ber hun finansministeren komme med en oppklaring.

– Dette må finansministeren oppklare. Jeg ønsker svar på hvor stor økning i offentlige ansatte vi vil se og hvor mange av de lønnsomme konsulent- og rådgiverjobbene i privat sektor som vil bli lagt ned fordi staten ikke skal benytte seg av den tjenesten i like stor grad lenger, sier Helleland.

Kutte i eller kutte ut

Noen vil kanskje si at du ikke forstår forskjellen på å kutte i og kutte ut?

– Nei, jeg har ikke det premisset, og jeg sier heller ikke kutte ut i spørsmålet mitt, svarer Helleland.

Men hun forstår at spørsmålet var vanskelig for den ferske finansministeren.

Vedum har fått seg en liten vekker når han nå sitter med ansvaret og har møtt de ansatte i departementer og direktorater som er helt avhengige av støtten fra konsulentbransjen, tror Helleland.

– Jeg forstår at dette var vanskelig for Vedum å svare på, sier hun.

Digi.no har vært i kontakt med Finansdepartementet som foreløpig ikke har valgt å svare.