Full forvirring om kutt i konsulentbruk under Stortingets spørretime

Linda Hofstad Helleland (H) kaller svarene fra finansminister Trygve Vedum (Sp) forvirrende. Vedum anklager Helleland for å misforstå med vilje.

Både før valget og i Hurdalsplattformen har regjeringspartiene tatt til orde for å kutte i offentlig sektors bruk av konsulenter. Staten skal ikke være noen melkeku for konsulenthusene, sa Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani til Digi.no under valgkampen.

Ønsket har vakt reaksjoner fra konsulentbransjen selv, som mener de står for viktig verdiskaping og kompetanse, mange arbeidsplasser og gode bidrag til utviklingen.

Konsernsjef Kimmo Alkio og Norge-sjef Christian Pedersen i Tietoevry sier for eksempel til Digi.no at de mener det er uhensiktsmessig for offentlige virksomheter å ha en fast IT-bemanning som skal kunne betjene toppene i aktivitetsnivået, samtidig som kompetansemangelen i IT-bransjen gjør det svært vanskelig å få tak i den ekspertisen man trenger.

Konfronterte finansministeren

Tidligere digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland kaster ikke bort tiden i opposisjon. I onsdagens spørretime brukte hun anledningen til å konfrontere finansminister Vedum med regjeringens planer om å kutte i konsulentbruken.

– I Hurdalsplattformen vil regjeringen «kutte i konsulentbruk i staten ved å utvikle egen kompetanse». Hvordan vil digitaliseringsprosjektene underlagt Finansdepartementet fortsette uten bruk av rådgivere fra privat sektor med riktig spisskompetanse, spurte Helleland.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum dro på smilebåndet av spørsmålet.

– President, her tror jeg tar meg friheten til at si at jeg tror representant Helleland bevisst eller ubevisst misforstår hva regjeringen har sagt, svarte Vedum.

Han trakk videre frem at det spesielt er PR- og organisasjonsrådgivere regjeringen ønsker å kutte i og at de ønsker å snu en utvikling der staten bruker mer og mer penger på konsulenter. Alle virksomheter kan ikke ha alle typer kompetanse, så det er naturlig å bruke hjelp utenfra når det trengs, forklarte han videre.

– Selvfølgelig leier vi inn hjelp når vi trenger det, men på sikt skal vi få ned kostnadene til ekstern konsulentbruk, sa Vedum.

Forvirrende

Helleland sperret øynene opp i overraskelse.

– Dette er helt nye signaler fra finansministeren i dag, når han sier at man skal bruke konsulenter når man trenger det, det er noe ganske annet enn det som står i Hurdalsplattformen der det står at man skal kutte i konsulentbruk, parerte Helleland.

– Vi har ikke sagt at vi skal forhindre offentlig sektor i å bruke rådgivere når de trenger det, sa Vedum og forklarte igjen at regjeringen ønsker mindre bruk av konsulenter.

Han varsler at allerede i høstens budsjett vil vi se endringer i bruk av penger på spesielt PR- og organisasjonskonsulenter og at det på sikt skal spares penger på generell konsulentbruk.

Helleland syntes svaret var forvirrende

– Dette her tror jeg er veldig forvirrende for Stortinget, når det er så stor avstand mellom det som står i plattformen og det finansministeren står og sier, sa hun.

– Nå sier finansministeren at regjeringen vil bruke tjenester og hjelp når de trenger det, og leie inn når det er behov for det. Men i plattformen står det at man vil kutte i konsulentbruken og bygge egen kompetanse.

Helleland etterspurte en klargjøring og spurte om finansministeren allerede hadde gått bort fra formuleringen i Hurdalsplattformen og løftene som ble gitt i valgkampen.

– Jeg sier akkurat det som står i Hurdalsplattformen, jeg, men det å kutte i konsulentbruk, er ikke det samme som å kutte ALL konsulentbruk, for det står ikke i Hurdalsplattformen, svarte Vedum og fortsatte:

– Så merker jeg meg at Høyre er utrolig bekymret for at vi skal bruke offentlige penger mer effektivt, men det får være Høyres bekymring.