Pakistans president kan bli avslørt fordi datteren brukte Calibri som tekstfont i offentlige dokumenter

Pakistans statsminister Nawaz Sharif er i alvorlig trøbbel. Hele hans politiske karriere kan bli avgjort av noe så simpelt som en tekstfont. Det skriver Engadget.

Datteren Maryam Nawaz skal ha forfalsket dokumenter for å skjule store verdier for pakistanske myndigheter.

Forfalsket dokumenter

Dokumentene som angivelig stammer fra 2006 er skrevet med Microsoft-fonten Calibri.

Og det er her alle problemene starter for den pakistanske presidentfamilien.

Fonten ble nemlig ikke gjort tilgjengelig for allmennheten før i 2007.

Sharif er inne i sin tredje presidentperiode, og har også tidligere vært innblandet i kontroverser, skriver Engadget.

Den pakistanske statsministerens navn dukket flere ganger opp i dokumenter som ble lekket via Panama Papers.

Standard font

Presidentkandidaturet overlevde den turbulente tiden, men etterforskningen som nå er i igangsatt kan bli verre å sno seg unna, melder det amerikanske teknologinettstedet.

Selv om Calibri-fonten ikke var satt som standard i Microsoft PowerPoint, Excel, eller Outlook før i 2007, fantes det eksperimentelle versjoner av den så tidlig som i 2004.

Dermed ser presidenten og hans familie en fluktrute ut av hele kontroversen.

– Men hvorfor skulle noen bruke en helt ukjent font i et offisielt dokument så tidlig som i 2006? spør Calibri-skaper Lucas De Groot retorisk når den indiske avisa Dawn tar kontakt med ham.

Krever hans avgang

Nå er det denne teknikaliteten som står mellom Nawaz Sharif og videre forfølgelse i rettsvesenet.

Sharifs politiske motstandere krever presidentens avgang.

De er i harnisk fordi de kontroversielle dokumentene viser at pakistans mektigste mann har levd langt over evne, samtidig som han har prøvd å skjule rikdommene sine for myndighetene.

Nå er det opp til pakistansk høyesterett om saken skal forfølges videre i rettsvesenet.