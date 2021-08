Pakistansk bilfabrikk skal starte produksjon av Samsung-mobiler

Pakistanske Lucky Motor Corporation (LMC), som eies av Lucky Cement Limited og Kia i fellesskap, har fått klarsignal fra Pakistan Telecommunication Authority til å produsere mobiltelefoner under varemerket Samsung.

Autorisasjonen ble klar en knapp måned etter at en avtale mellom Samsung og LMC ble kjent. Avtalen gir LMC mulighet til å produsere blant annet 4G-mobiler i hjemlandet. Det er ventet at produksjonen vil komme i gang allerede i desember i LMCs bilfabrikk i Bin Qasim Industrial Park i Karachi.

Åpner for eksport av produktene

De LMC-produserte Samsung-mobilene vil trolig primært bli solgt i Pakistan, men autorisasjonen åpner for salg både i og utenfor regionen.

Samsung er ikke den eneste mobilleverandøren som satser på lokal produksjon i Pakistan. Også leverandører som Vivo, Oppo, Airlink, Transsion, Inovi, Tecno og G-five gjør dette, og til nå skal det ha blitt produsert mer enn 25 millioner 4G-mobiler i landet.

Fra bil til mobil

Ifølge The Register er ikke dette det første tilfellet hvor Samsung satser på lokal produksjon. 95 prosent av Samsung-mobilene som ble solgt i Bangladesh i 2018, ble produsert nettopp i Bangladesh.

LMC produserer til vanlig biler med merkevaren til Kia. Hvorfor selskapet nå velger å bruke kapasitet ved fabrikken til å produsere mobiler istedenfor biler, er uklart. Men The Register peker på at økte priser på både stål og andre råvarer, samt at fraktkostnadene har gått i været under pandemien, kan være en del av årsaken.