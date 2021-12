Samsung bytter ut hele ledelsen

I det som er selskapets største omstrukturering siden 2017, har Samsung byttet ut samtlige av sine øverste ledere, melder blant annet Samsung og Reuters.

Samtidig slås avdelingene for mobil og forbrukerelektronikk sammen under ledelse av Han Jong-hee. Han har tidligere ledet Samsungs avdeling for skjerm og TV, noe han visstnok skal fortsette med. Ifølge flere kilder har han ingen erfaring med mobilfeltet fra før.

Brikke-avdelingen skal heretter ledes av Kyung Kye-hyun, som i samme slengen ble forfremmet til toppledelsen. Han skal visstnok være en ekspert på halvleder-design og har tidligere ledet Samsungs avdeling for flash-minne.

Chung Hyun-ho på sin side skal lede en sentralisert gruppe som skal koordinere underselskapene og sørge for at avgjørelser og pengebruk ikke forsinkes mer enn nødvendig.

Det er ennå uklart hva omrokkeringen vil bety i praksis, men Samsungs ambisjoner om å bli ledende på brikkeproduksjonsfeltet innen 2030, sies å bestå.