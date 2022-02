Pappa ville begrense ungenes skjermtid. Slo ut nettet i en hel by

En familiefar ved den lille byen Messanges litt sør for Bordeaux i Frankrike tok drastiske grep, da han nylig forsøkte å stanse mobilbruken til tenåringene sine.

Målet var å få dem til å legge seg og sove om natten, men ungene hadde utviklet en avhengighet til sosiale medier, særling etter isolerende smitteverntiltak under pandemien.

Etter å ha innhentet råd på et diskusjonsforum, bestemte han seg for å kjøpe inn en signaljammer, nærmere bestemt en såkalt multi-band jammer, som kan nøytralisere radiosignaler både for mobiltelefoni og WiFi.

Spektrumanalysen som kontrollørene foretok i et kjøretøy etterlot lite tvil. Det var en signaljammer de hadde med å gjøre. Foto: ANFR

Ikke bare en radikal løsning, men også ulovlig. Utstyret fungerte overmåte bra, men påvirket sambandet langt utenfor hjemmets fire vegger. Det skadet mobildekningen i hele området, kommunen og selv nabokommunen.

Det skriver den franske regulatøren Agence nationale des fréquences (ANFR), som er motstykket til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i Norge.

ANFR iverksatte undersøkelser etter at et mobilselskap begynte å klage på merkelige signalutfall i området. Det rare var at problemene alltid oppsto mellom midnatt og klokken tre om natten. Etter å ha peilet seg fram til den ulovlige jammeren ble mysteriet etter hvert oppklart.

Den ikke-navngitte faren risikerer nå opp til seks måneders fengsel og 30.000 euro i bøter for ulovlig bruk og besittelse av signaljammeren, ifølge etaten.