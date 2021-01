Parler delvis oppe igjen med russisk hjelp

Parler ble et tilfluktssted for mange av Donald Trumps støttespillere da han ble blokkert fra sosiale medier som Twitter og Facebook. Parler forsvant imidlertid fra nettet da Amazon hindret plattformen i å bruke deres servere.

Google og Apple har også kastet Parler ut av sine appbutikker. Parlers håndtering av innlegg som oppildner til vold, oppgis som grunnen.

Nå er Parlers nettside oppe igjen ved hjelp av en russisk server. Der møtes man av en melding om at selskapet jobber med å få på plass alle funksjoner igjen.

Den russiske serveren dreier seg ifølge Ars Technica trolig om tjeneste som også beskytter mot distribuerte tjenestenektangrep (DDos).

Parler har også valgt en annen omstridt leverandør, Epik, i alle fall som domeneregistrar. Epik skal er kjent for å ha hjulpet ekstremistiske tjenester som Gab og 8chan tilbake på nett, etter de for et par år siden var blitt kastet ut av henholdsvis Godaddy og Cloudflare. Epik er også leverandør for nynazistiske The Daily Stormer.

Dette hindrer likevel ikke Epik i å ha en 19. plass blant de mest brukte domeneregistrarene i USA, og på 46. plass globalt.

Saken har blitt utvidet med flere detaljer etter publisering.