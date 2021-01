Parler tapte mot Amazon i første runde i retten

Parler, den sosiale medietjenesten som har blitt en paria i store deler av den amerikanske IT-bransjen, har ikke lykkes i å få en dommer til å utstede et midlertidig pålegg om at tjenestens konto i Amazon Web Service (AWS) må gjenåpnes. Dette skriver blant annet The Register.

Parler ble kastet ut av AWS noen dager etter opptøyene i Washington D.C. Begrunnelsen til AWS er at Parler i liten grad har vist evne og vilje til å fjerne voldsoppfordringer fra brukerne.

Dommeren, Barbara Jacobs Rothstein ved distriktsdomstolen lokalisert i Seattle, Washington, har ikke fullstendig avvist søksmålet fra Parler, men mener selskapet ikke har demonstrert at det er sannsynlig at det vil vinne fram med sine krav.

Ytringsfrihet?

I kjennelsen har Rothstein også en beskjed til dem som mener AWS med dette krenker noens ytringsfrihet.

– Det er viktig å legge merke til hva denne saken ikke handler om. Parler påstår ikke en krenkelse av noen «First Amendment»-rettighet, som bare eksisterer overfor offentlige enheter og ikke overfor private selskaper som AWS, skriver Rothstein.

First Amendment er et tillegg til den amerikanske grunnloven som tar for seg grunnleggende menneskerettigheter, inkludert ytrings-, religions- og pressefrihet. Det ble gjort gjeldende i 1791.

På Parlers delvis gjenåpnede nettsted er det gjengitt uttalelser fra flere kjente støttespillere, inkludert senator Rand Paul og talkshowverten Sean Hannity, som begge trekker fram ytringsfrihet i sine uttalelser.

Skuffet, men sikre på seier

Selv skriver Parler at selskapet er skuffet over skuffet over dommenerens kjennelse, men at det forblir sikre på seier i de mer sentrale delene av søksmålet.

Parler opplever også at dommeren ikke ukritisk har akseptert Amazons påstander om at Parler-plattformen ble brukt til å koordinere eller gjennomføre opprøret på Capitol Hill. Selskapet omtaler opprøret som foraktelig.

Selskapet viser for øvrig til egne analyser som viser at mengden av voldsoppfordrende innhold på Parler er langt lavere enn på konkurrerende plattformer, og at selskapet har utviklet et system som ved hjelp av kunstig intelligens som de mener vil redusere hyppigheten av slikt innhold ytterligere.

Flere av selskapene som har stengt Parler ute, blant annet Apple, har uttalt at selskapet er velkommen tilbake når det har fått på plass de etterlyste tiltakene.

Ønsker kjennelsen velkommen

Amazon er på sin side fornøyde med denne kjennelsen.

– Det er ikke en sak om ytringsfrihet. Det handler om en kunde som konsekvent krenket tjenestevilkårene våre ved å tillate at innhold som aktivt oppfordrer til vold – og uten noen effektiv plan for å moderere det – ble publisert på nettstedet deres, sier Amazon Web Services i en uttalelse til Cnet.

I første omgang har Parler mulighet til å anke denne første kjennelsen. Ifølge Cnet vil begge selskaper nå i fortsettelsen av rettsprosessen ha mulighet til å samle ytterligere bevis hos hverandre for å underbygge argumentene sine.