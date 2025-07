Pasientopplysninger lå synlig i garderobevindu på Ahus

I papirene sto flere hemmelige opplysninger om 50 pasienter, blant annet fullt navn, fødselsdato og diagnoser, skriver Romerikes Blad.

Det var i mai at en bunke med papirer som inneholdt helseopplysninger ble lagt igjen i en garderobe. Sykehuset opplyser at papirene nå er makulert, men at det er uvisst hvor mange som har sett dem.

Sykehuset har varslet Datatilsynet om hendelsen.

– Ahus ser alvorlig på slike avvik og er opptatt av å sikre pasientopplysninger på best mulig måte, sier Jørn Limi, viseadministrerende direktør ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

De berørte pasientene har ikke blitt orientert om hendelsen.

Avisen har tidligere omtalt at papirer med pasientopplysninger har blitt funnet på steder der de ikke skal være. Deriblant i et garasjehus og på et toalett.