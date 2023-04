Sent påskeaften meldte DLTXx at selskapet selger seg ut av alle utenlandske driftsselskaper. Dette inkluderer også engasjementet i Filecoin, som er et samarbeid med Storify og Helix. Dette kommer i kjølvannet nedgang i blokkjede-markedet i fjor.

– Salget av blokkjede-datterselskapene representerer et skifte i vår strategi og er i tråd med vårt mål om å forbedre vår finansielle stilling, sier DLTx-sjef Roger Lund i en børsmelding.

Samtidig skriver selskapet at det ville kreve enorme investeringer for å fortsette satsingen.

Stort underskudd, gjeld og kapitalutvidelse

Økonomien i Dltx har heller ikke utviklet seg i positiv retning. I fjor hadde selskapet en omsetning på 21 millioner kroner, og et driftsunderskudd 187 millioner kroner.

Nå melder selskapet at styreleder James Haft går av, noe som ble bestemt på et styremøte 2. påskedag. Han og to andre påtar seg samtidig på seg 260 millioner kroner i gjeld.

I meldingen kommer det også frem at selskapet nå vil hente 25,5 millioner kroner i en rettet emisjon.

Stuper på børs

Målet er å redusere selskapets samlede gjeld og gi DLTx et bedre grunnlag for å tilpasse seg endrede markedsforhold, ifølge børsmeldingen. Som en del av avtalen vil DLTx ASA endre navn og innkalle til en ekstraordinær generalforsamling i nær fremtid.

Aksjekursen er ned rundt 35 prosent tirsdag formiddag. Så langt i år har selskapet falt 72 prosent og er verdsatt til 69 millioner kroner.