Passordene du lagrer i Apples nettleser kan nå også brukes i Chrome

Om du er blant de som bruker både Windows- og Apple-enheter og har mange passord å holde styr på, blir livet nå litt lettere. Apple har nemlig sluppet et nytt nettlesertillegg som gjør passordbruken mer sømløs mellom plattformene, melder 9to5google.

Det nye nettlesertillegget, som ble lansert i det stille i helgen, heter Icloud Passwords og er tilgjengelig i Chrome-butikken.

Lagrer passord i Icloud-nøkkelringen

Icloud Passwords lar brukeren bruke passordene som man lager i Safari-nettleseren på Apple-enheter med Chrome-nettleseren på Windows-enheter.

Nettlesertillegget lagrer også alle nye passord som man oppretter med Chrome i iCloud-nøkkelringen, slik at det også er tilgjengelig på Apple-enhetene.

Funksjonaliteten er en utvidelse av den eksisterende Icloud for Windows-tjenesten, som lar brukere få tilgang til blant annet bilder, videoer, mail, filer og bokmerker på tvers av plattformene.

Avslørt i Icloud for Windows-oppdatering

Icloud for Windows ble nylig oppdatert, og den nye passordfunksjonen ble oppdaget i oppdateringsnotatene.

Som 9to5google peker på har Apple hittil kun sluppet én annen Chrome-utvidelse – iCloud Bookmarks – som ikke har blitt oppdatert på en god stund.

I skrivende stund rapporterer en del brukere for øvrig at den nye utvidelsen ikke fungerer for alle, så det er mulig den krever ytterligere oppdateringer fra Apple.