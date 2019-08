Patricia Aas arrangerer pris for kvinner som «faktisk jobber i IT»

Før sommeren delte Abelia og ODA-Nettverk ut prisen til 50 beste kvinner i teknologi.

Utvikler Patricia Aas reagerte på at det var så få av de prisvinnende kvinnene som faktisk hadde IT-bakgrunn og jobbet med programmering.

Nå håper hun på at folk vil nominere kvinner innenfor det feltet.

– Noen som holder på med noe de brenner for faglig, og holder på med noe der de skinner, sier Aas.

Aas mente det kunne sammenlignes med å kåre Norges 50 fremste kvinner i fotball, der bare tre av dem er fotballspillere.

Prisutdeling på Ada Lovlace-dagen

Nå arrangerer hun akkurat det hun etterlyste: En konferanse og en pris for og med kvinner som utøver yrket.

Hun har lagt prisutdelingen til Ada Lovelace-dagen 8. oktober. Lovelace ble født i 1815 og regnes som verdens første programmerer.

Både for å vise kvinner at å bruke utdannelsen sin til å gjøre noe er viktig, men også at det er viktig å bli i jobben, selv om hverdagen er mannsdominert.

– Istedenfor å gå rundt og snakke om problemet, er dette i en måte å gjøre noe med det på. Vi må vise fram dem som lager ting og tar de tekniske avgjørelsene, sier Aas.

Hun håper at det å løfte fram akkurat disse kvinnene, vil være med på å få kvinner i bransjen til å bli og blomstre.

Hun forteller at flere som jobber med rekruttering har tatt kontakt fordi de syntes dette er veldig interessant.

– Mange sliter med å få tak i nok kvinnelige kandidater og ser på dette som en kjempemulighet til å bli kjent med flere kvinner som jobber i utøvende stillinger.

Støtte fra ODA/Abelia-prisen

Kristine Hofer Næss, leder av ODA-Nettverk som arrangerer 50 kvinner i tech-prisen sammen med Abelia, sier følgende om Aas' pris:

– Vi synes det er kjempekult om hun lanserer en pris, og vi foreslo nettopp det for henne på Twitter i vår etter topp50-kåringen, der vi også skrev at vi for eksempel gjerne deler info om en eventuell pris via våre kanaler, sier Næss.

– ODA er for og heier på absolutt alle tech-kvinner, fra programmerere og data scientists til salgsledere og toppledere.

Fikk Twitter-tilbud om konferanselokaler

Planen er at konferansen skal gå over en halv dag, og det skal være gratis å være publikum. Derfor har Aas vært avhengig av sponsorer.

Da hun spurte på Twitter om konferanselokaler i Oslo, fikk hun tilbud om ikke mindre enn fem reelle muligheter, blant annet hos NAV og Kolonial.no. Hun dro på visning og landet hos IT-konsulentselskapet Blank i en sidegate til Youngstorget.

Cisco spanderer frokost, snacks og lunsj på deltakerne, og IT-konferanseselskapet NDC sponser med å filme hele formiddagen. De gir foredragsholderne video av seg selv, fordi det kan være verdifullt dersom noen ønsker å snakke på andre konferanser.

Vil ha rom for gjennomsnittlige kvinner

Kvinnene som har vært lenge i bransjen, er helt uvanlig flinke, mener Aas.

– De damene er så flinke at jeg blir litt starstruck når jeg møter dem på konferanser. De damene som kommer langt, er dritgode. De er svært dyktige faglig og psykisk sterke, sier Aas.

Hun vil at det skal være like mye rom for å være en gjennomsnittlig god kvinne som mann i IT-bransjen.

– Det høres bra ut, men det er et sykdomstegn at folk detter av hvis de ikke er helt i toppsjiktet. Det er nok av gjennomsnittlige menn i bransjen, sier Aas.

Aas jobber i sitt eget selskap TurtleSec.

