Det svenske selskapet iZettle blir kjøpt opp av amerikanske Paypal for 2,2 milliarder dollar – i underkant av 18 milliarder norske kroner. Det bekrefter iZettle og Paypal i en pressemelding.

IZettle-terminalene kommuniserer med en mobiltelefon eller et nettbrett via Bluetooth. Foto: iZettle

IZettle leverer små, trådløse betalingsterminaler som brukes sammen med mobiltelefoner og nettbrett. De har blitt populært blant mindre utsalgssteder ettersom de har en løsning hvor utsalgsstedet kun betaler en andel av transaksjonsbeløpet – og ikke trenger å betale leie for en betalingsterminal.

Selskapet hadde planer om børsnotering i Stockholm i løpet av året, med mål om å hente inn to milliarder svenske kroner. Det ville isåfall verdsatt selskapet til 1,1 milliarder dollar, ifølge Techcrunch.

Nå kjøpes altså iZettle for dobbelt så mye som de håpet på å bli verdsatt til i forbindelse med børsnoteringen. Dette er det største oppkjøpet Paypal har gjort noensinne.

Utfyller hverandre

IZettle ble grunnlagt for åtte år siden av Jacob de Geer og Magnus Nilsson. I et åpent brev skriver iZettle-sjef Jacob de Geer at selskapet i flere år har vært i samtaler med Paypal om ulike former for samarbeid, men at Paypal sent i prosessen rundt den planlagte børsnoteringen plutselig kom på banen og ga uttrykk for at de ønsket å kjøpe hele selskapet.

– Under samtalene med Paypals adminstrerende direktør Dan Schulman og hans team, ble det åpenbart at vi deler den samme troen på kraften til småbedrifter, skriver de Geer.

Han skriver videre at de to selskapene utfyller hverandre, både når det gjelder produkter og hvilke geografiske områder de opererer i. IZettle skal bli et «center of excellence» for Paypals betalingsløsninger og -tjenester for butikker og småbedrifter. Dette senteret skal fortsatt være lokalisert i Stockholm.

I pressemeldingen skriver Paypal-sjef Dan Schulman at kjøpet av iZettle vil bety en betydelig styrking av Paypals tilstedeværelse i butikker.

– Småbedrifter er motoren i den globale økonomien, og vi fortsetter å ekspandere plattformen vår for å hjelpe dem med å konkurrere og vinne online, i butikken og via mobiltelefonen, sier Schulman i pressemeldingen.

IZettle forventer å omsette for rundt 165 millioner dollar (1,3 mrd. kroner) i 2018. Jacob de Geer vil lede selskapet også etter overtakelsen.