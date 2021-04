PC-salget er tilbake på gamle høyder

De tre første månedene av 2020 var preget av ekstra svak etterspørsel etter PC-er. Dermed skulle det ikke mye til for at det samme kvartalet i år skulle bli bedre. For koronapandemien har bidratt til økt etterspørsel etter PC-er.

Nå viser tall fra Canalys at antallet leverte PC-er økte med hele 55 prosent – fra 53,5 millioner til 82,7 millioner – fra første kvartal i 2020 til samme kvartal i år. Ifølge Canalys er dette beste førstekvartalet i noe år siden 2012.

Ikke overraskende er det først og fremst bærbare PC-er som ble solgt. Likevel ble det levert 14,8 millioner stasjonære maskiner i forrige kvartal, et tall som har gått ned det siste året til tross for veksten i det totale markedet.

De største vokser mest

De to største aktørene står også for den største andelen av denne veksten og er nå nesten jevnstore. De økte leveransene med drøyt 7,5 millioner PC-er hver. Selv om Acer og ikke minst Apple hadde større prosentvis vekst, så var veksten målt i antallet PC-er langt mer begrenset.

Samlet sto Lenovo og HP for 48,0 prosent av PC-markedet i forrige kvartal, mens andelen var på 45,7 prosent for et år siden.

Dette har først og fremst gått utover Dell. Selskapet har økt PC-leveransene det siste året, men ikke så mye som den generelle veksten i markedet, noe som har ført til at markedsandelen har gått ned fra 19,6 til 15,7 prosent.

Utviklingen i PC-salget for de fem markedslederne. Illustrasjon: Canalys

PC-markedet i første kvartal av 2021 ifølge Canalys. Illustrasjon: Canalys

Tallene i til Canalys omfatter også Chromebooks.

Halvledermangelen

PC-markedet er fortsatt berørt av mangelen på halvlederkomponenter. Canalys mener at dette vil fortsette å være et problem det meste av det inneværende året.

– Forsyningskjedeproblemet som hjemsøker bransjen er et godt problem å ha. Etter hvert som gjennomsnittsprisene stiger på grunn av mangel på intern maskinvare, fører designinnovasjoner til langsiktige endringer i måten PC-leverandører tilnærmer seg tilbud og etterspørsel, sier Rushabh Doshi, forskningsdirektør hos Canalys, i pressemeldingen.

– Også brikkemakerne stiger nå på personlig databehandling. De har oppjustert sine planlagte investeringer for å kapitalisere på den langsiktige muligheten. Selv om pandemien ikke er over ennå, er det lys i tunnelen. Dette ansporer også SMB-investeringer i databehandling, noe som ble brått stanset i 2020, sier Doshi.