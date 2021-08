Chromebook opplever ekstrem etterspørsel

De Chrome OS-baserte PC-ene kjent som Chromebook har blitt en suksess, og kurven viser ingen tegn til å snu ennå. Analyseselskapet Canalys har nå lagt frem nye tall som viser at folk fortsatt er høyst begeistret for de nettsky-rettede maskinene.

Ifølge Canalys' beregninger gikk det globale Chromebook-salget opp med 75 prosent i andre kvartal i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i antall eksemplarer økte tallet fra 6,7 millioner til 11,8 millioner.

275 prosent økning forrige kvartal

HP leder an med et salg på 4,3 millioner Chromebook-maskiner i perioden, en økning på hele 115 prosent. Lenovo og Acer følger på med en økning på over 80 prosent for begge produsentene.

Canalys presenterte riktignok enda heftigere tall for årets første kvartal, som viste en oppgang på saftige 275 prosent i Chromebook-salget sammenlignet med første kvartal 2020.

– Suksessen til Chromebook har vist seg å være svært motstandsdyktig. Veksten har fortsatt langt utover høyden til pandemien og sementert en sunn posisjon på tvers av alle sluttbruker-segmenter i industrien, sa analytiker Brian Lynch i Canalys i pressemeldingen.

Chrome OS er stadig i ferd med å videreutvikles. Som Digi.no rapporterte, markerte Chromebook sitt tiårsjubileum i år, og med det kom en kraftig overhaling av operativsystemet som blant annet knytter Chromebook-maskinen tettere sammen med Android-mobilen.

Fortsatt positiv trend for vanlige PC-er

Når det gjelder det «vanlige» PC-salget har dette også fortsatt en oppadgående kurve, om enn en litt flatere enn i foregående kvartaler. Ifølge Canalys gikk PC-salget opp med 10,2 prosent i andre kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor.

121 millioner PC-er ble sendt ut til forhandlere i perioden, og Lenovo troner fortsatt på toppen med en markedsandel på rett i underkant av 20 prosent og en kvartalsmessig salgsvekst på 23 prosent.

Allerede i april rapporterte Digi.no at PC-salget, etter å ha vært i en langvarig nedgangsperiode, var tilbake til gamle høyder etter å ha nådd en økning på solide 55 prosent i det første kvartalet i år.