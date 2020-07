PC-salget økte – til tross for korona

Salget av PC-er har gått tregt i mange år, selv om det har vært enkelte lyspunkter og økt salg i 2019. Korona-situasjonen satte imidlertid en stopper for den positive utviklingen, og salget endte ned med mellom 9,8 og 12,3 prosent i første kvartal i år, ifølge Gartner og IDC.

Nå ser det imidlertid langt lysere ut, ifølge Venturebeat. Både Gartner og IDC har kommet med sine salgstall for 2. kvartal, og kan melde om en vekst i PC-markedet på henholdsvis 2,8 og 11,2 prosent – avhengig av hvilket analyseselskap du spør. Og veksten er spesielt høy i EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika).

Gartner har de mest konservative tallene, og opererer med en total vekst i det globale PC-markedet på 2,8 prosent i 2. kvartal, sammenlignet med samme kvartal for ett år siden. Totalt ble det ifølge Gartner solgt 64,8 millioner enheter i 2. kvartal.

«Andre kvartal 2020 representerte en kortsiktig bedring for verdens PC-marked, ledet av en eksepsjonell sterk vekst i EMEA», skriver Gartners Mikako Kitagawa i en pressemelding. Hun mener forsyningskjeden i PC-markedet ble sterkt påvirket av covid-19-pandemien, og at mye av veksten i andre kvartal kommer av at distributører og forhandlerapparatene nå fyller opp lagrene sine til nesten normalt nivå igjen.

Kraftigste vekst på over 10 år

Gartner mener veksten i EMEA – som inkluderer Europa – var spesielt sterk, med 20 prosent. Dette er den kraftigste veksten i PC-salget på over 10 år i denne regionen.

PC-markedet i USA vokste med 3,5 prosent i USA, men falt med 8,1 prosent i Asia ifølge Gartner.

Gartner skriver videre i sin analyse at veksten i salget av bærbare PC-er var spesielt sterk, og at veksten var drevet både av at flere jobber hjemmefra, at flere tar utdanning online, samt forbrukernes behov for underholdning.

«Dette oppsvinget i etterspørselen etter bærbare PC-er vil ikke fortsette etter 2020, siden leveransene i hovedsak var drevet av kortsiktige forretningsbehov på grunn av covid-19-pandemien», skriver Kitagawa.

IDC mener veksten var enda sterkere

Slike tall er alltid estimater, og kan variere avhengig av hvordan undersøkelsene og analysene gjøres. IDC er mer optimistisk i sine anslag enn Gartner, og mener det globale PC-salget i andre kvartal økte med hele 11,2 prosent – med et totalt salg på 72,3 millioner enheter.

IDC påpeker at det var enkelte logistikkproblemer tidlig i 2. kvartal på grunn av covid-19, men at både kostnader og priser på fly- og sjøfrakt nå er nærmere normalen. Dette, kombinert med at PC-produksjonen er i full gang igjen, gjør at forhandlere og distributører rundt omkring i verden har hatt god tilgang på produkter og har kunnet dekke den økte etterspørselen etter PC-er.

«Den økte etterspørselen drevet av hjemmejobbing, i tillegg til behov for fjernundervisning, har overgått tidligere forventninger og igjen gjort PC-en til midtpunktet i forbrukernes teknologi-portefølje», sier Jitesh Ubrani i IDC i en pressemelding.

Ubrani understreker at det gjenstår å se hvorvidt etterspørselen holder seg oppe i tiden fremover når skoler og arbeidsplasser åpner igjen, ettersom budsjettene til mange virksomheter krymper. IDC mener imidlertid at de har indikasjoner på at det innenfor utdanning, store bedrifter og i forbrukermarkedet fortsatt vil være en sterk etterspørsel etter PC-er – mens små og mellomstore bedrifter (SMB-er) vil slite mer.

I likhet med Gartner mener også IDC at salget i EMEA var sterkt, med tosifret vekst.

HP og Lenovo kniver om førsteplassen

IDC og Gartner er ikke enige om hvilken PC-produsent som er størst i verden – men så er det da også svært jevnt mellom HP og Lenovo. Begge de to leverandørene har rundt 25 prosent hver av det totale globale PC-markedet. Dell kommer på en tredjeplass, med 16,4 prosent ifølge Gartner eller 16,6 prosent ifølge IDC.

Av HP og Lenovo er det definitivt HP som er vekstvinneren, med en år-over-år-vekst på mer enn 17 prosent ifølge begge analyseselskapene.

Apple-tallene er det mer uenighet om, der opererer Gartner med en vekst på 5,1 prosent – mens IDC mener Mac-salget økte med hele 36 prosent.

Her er de globale salgstallene fra begge analyselskapene:

Gartner:

PC-merke Q2-20, antall Q2-20, andel Q2-19, antall Q2-19, andel Vekst år-over-år Lenovo 16.197 25% 15.541 24,7% 4,2% HP 16.195 24,9% 13.810 21,9% 17,1% Dell 10.648 16,4% 10.680 16,9% -0,3% Apple 4.368 6,7% 4.157 6,6% 5,1% Acer 4.007 6,2% 3.241 5,1% 23,6% Asus 3.593 5,5% 2.960 4,7% 21,4% Andre 9.829 15,2% 12.658 20,1% -22,4% TOTALT 64.808 100% 63.047 100% 2,8%

IDC: