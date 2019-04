I fjor høst ble det kjent at EU-kommisjonen planlegger et lovutkast som åpner for bøtelegging av nettsteder som ikke fjerner ekstremistinnhold innen en time etter at nettstedet har blitt varslet av myndighetene. Bakgrunnen er misnøye med hvordan dette har fungert til nå.

De som har tenkt at dette vil kunne føre til problemer, har denne uken fått et klart tegn på at de har rett.

Nylig mottok nemlig Internet Archive, som blant annet lagrer øyeblikksbilder at all verdens nettsteder, en rekke epostmeldinger fra blant annet Europols Internet Referral Unit (IRU) i Frankrike om at minst 550 ulike URL-er på nettstedet archive.org inneholdt terroristpropaganda. Dette skriver tjenesten i et blogginnlegg.

Grateful Dead og Project Gutenberg

Flere av URL-ene peker direkte til noen av de mest besøkte sidene hos Internet Archive, inkludert Project Gutenberg-samlingen, Smithsonian Libraries-samlingen og samlingen med lydopptak av bandet Grateful Dead.

Ingen av de drøyt 550 URL-ene peker til ekstremistinnhold.

I et blogginnlegg spør Internet Archive hvordan den foreslått lovgivning skal kunne bevare ytringsfriheten når det er slike rapporter som kommer myndighetene som er utpekt til å håndtere dette.

– Det er ikke mulig for oss behandle disse rapportene, ved å bruke menneskelig gjennomgang, innen begrenset tidsramme som én time. Er det meningen at vi skal ta det som rapporteres som tilsynelatende «terrorisme» og risikere og fjerne ting som den primære samlesiden for alle bøkene på archive.org?, spørres det i blogginnlegget.

Det hele har ført til enkelte syrlige kommentarer, som denne på Slashdot:

«Dear Government Authority,

We have reviewed your request regarding the alleged "terrorist" content on our website, and found the request to be baseless and nonsensical. As a result, your agency has been placed on our "incompetent authority" list. All future requests from your organization will be ignored.

If you believe your organization has been placed on the "incompetent authority" list in error, please send a certified letter stating your petition along with a 125 Euro processing fee to our legal department.

Good Day,

The Internet Archive»

