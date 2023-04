Det var da diskusjonen i et chatterom opprettet på Discord for å snakke om flere ulike temaer dreide inn på Ukraina-krigen, at en bruker begynte å dele tilsynelatende graderte dokumenter, skriver nyhetsbyrået AP.

Discord er en kommunikasjonsplattform ofte brukt i forbindelse med gaming, og den lar brukerne opprette chatterom der de kan kommunisere med lyd, tekst, bilde eller video.

Brukeren delte informasjonen først blandet sammen med sine egne meninger, før vedkommende begynte å dele bilder av dokumenter med bretter i dem. AP har intervjuet en person som sier han var medlem av chatterommet, men kunne ikke uavhengig bekrefte flere av detaljene han kom med, og chatterommet har blitt slettet.

Pentagon-lekkasjen Den siste måneden har fotografier av graderte dokumenter fra det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon dukket opp på en kanal på den sosiale plattformen Discord og siden også blitt oppdaget på andreplattformer som Telegram og Twitter.

Selv om noen av dokumentene hevdes å være falske eller fabrikkerte, er de fleste av dem bekreftet til å være ekte. Det antas at spredningen av dokumentene stammer fra en lekkasje og ikke etter at noen har begått datainnbrudd.

Dokumentene inneholder sensitiv informasjon, blant annet om krigen i Ukraina, hvordan USA spionerer på egne allierte, det russiske forsvarsdepartementet og det russiske private militære selskapet Wagner-gruppen.

Dokumentene avslører blant annet svakheter i det ukrainske forsvaret, samtaler mellom sørkoreanske tjenestemenn som uroer seg over amerikansk forespørsel om kjøp av ammunisjon til Ukraina og en rapport om at Israels etterretningstjeneste Mossad har støttet protestene mot landets nye regjering.

Dokumentene er omtalt av flere toneangivende amerikanske medier, blant annet CNN, som har gått gjennom 53 rapporter som ser ut til å ha blitt produsert i tidsrommet fra midten av februar til tidlig i mars.

Det amerikanske justisdepartementet har innledet en etterforskning av lekkasjen. Også Pentagon selv har startet undersøkelser. En talsperson for Discord har opplyst at selskapet er i dialog med myndighetene om lekkasjen. Kilder: CNN, New York Times, Washington Post

Dokumentene synes å ha gått upåaktet hen utenfor chatterommet inntil for noen uker siden, da de begynte å spre seg på andre sosiale medier og i noen tradisjonelle medier.

Dokumentene ser ut til å være i samme format som brifingene landets ledere får om nasjonal sikkerhet. Men enkelte av de lekkede dokumentene ser ut til å ha blitt manipulert, ifølge USAs forsvarsdepartement Pentagon, som kaller lekkasjen en stor sikkerhetstrussel.