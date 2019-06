Peter betalte kontantløst på Rema 1000 - da han sjekket kontoutskriften kom overraskelsen

Da danske Peter Munk handlet på Rema 1000 og betalte med Nets-appen «My Wallet» fikk han seg en overraskelse da han skulle sjekke kontoutskriften. Det skriver Jyllandsposten.

Dansken hadde nemlig også betalt for matvarene til kunden som befant seg bak ham i køen. Overvåkningsbildene fra butikken viste at kunden bak Munk flere ganger prøvde å betale for sine egne matvarer uten at betalingen gikk igjennom.

Ingen tar på seg skyld

Betalingsterminalen skal så ha registrert Munks mobil, tatt betalt, og sendt de to kundene hjem fra butikken med matvarene.

Nets mener at ansvaret for blemmen ikke er deres, men at betalingsterminalene som er i bruk hos Rema 1000 skal være årsaken til problemene.

Terminalene leveres av det amerikanske selskapet Verifone, og tilsvarende terminaler er også i bruk her hjemme i Norge.

Rema 1000s danske pressesjef mener at enkelte Verifone-terminaler har for kraftig bluetooth-sendeutstyr, og at denne typen betalingsblemmer derfor kan oppstå.

Verifone vil heller ikke ta på seg skyld for hendelsen. Selskapet mener de følger alle krav som Nets har utarbeidet.

– Fra start har vi gitt våre klare anbefalinger til Nets om at mobilbrukeren må godkjenne alle betalinger på mobiltelefonen. Om ikke dette er gjort i «My Wallet»-appen må de få gjort det i en fart, sier direktør Chris Lund-Hansen i danske Verifone til Jyllandsposten.