Planene om et Instagram for barn møter motstand: – Spesielt uegnet

I mars ble det kjent at Instagram-eier Facebook planlegger å lage en versjon av plattformen for personer under 13 år, med utvidet foreldrekontroll.

I et brev fra amerikanske «Campaign for a Commercial-Free Childhood», signert av 99 grupper og enkeltpersoner i flere land, hevdes det nå at den bildebaserte sosiale medier-plattformen er farlig for barns helse og privatliv.

Brevet, adressert til Facebook-sjef Mark Zuckerberg, er signert av 35 organisasjoner og 64 individuelle eksperter. Blant organisasjonene som har undertegnet brevet er Kreftforeningen i Norge.

Facebook har vært eier av Instagram siden 2012.

Hevder det virkelige målet er yngre barn

Instagram har 13-årsgrense, men aldersverifisering er ikke påkrevd for å registrere seg. I likhet med andre sosiale medier møter Facebook et økende press for å holde yngre personer unna plattformen.

I brevet påpeker undertegnerne at de under 13 år som allerede er på Instagram, neppe vil «forlate det for et nytt nettsted som virker babyaktig».

«Det virkelige målet for et Instagram for barn vil være mye yngre barn», skriver de.

Brevet siterer forskning fra The Royal Society for Public Health fra 2017, som rangerte Instagram som den verste sosiale medieplattformen for ungdoms mentale helse.

Trekker intensjonene i tvil

Flere internasjonale medier har omtalt brevet, datert torsdag 15. april. Josh Golin, som leder Campaign for a Commercial-Free Childhood, sier til BBC at:

– Instagrams forretningsmodell er avhengig av omfattende datainnsamling, maksimerer skjermtid, fremmer en kultur med overdeling, idolisering av influensere og et ubarmhjertig fokus på et ofte endret utseende.

– Det er absolutt ikke passende for syvåringer, sier han.

Seniorstrateg Kathryn Montgomery ved amerikanske Center for Digital Democracy, en av organisasjonene som har undertegnet brevet, trekker Facebooks intensjoner i tvil:

– Facebook hevder at det å lage en Instagram for barn vil bidra til å holde dem trygge på plattformen. Men selskapets egentlige mål er å utvide den lukrative og svært lønnsomme Instagram-serien til en enda yngre demografi, og introdusere barn til et kraftig kommersialisert sosialt mediemiljø som utgjør alvorlige trusler mot deres privatliv, helse og velvære, sier hun til BBC.

Kommersielt press?

«Instagrams fokus på bildedeling og utseende gjør plattformen spesielt uegnet for barn som er midt i viktige stadier for å utvikle følelsen av selvtillit. Plattformen oppfordrer brukere til å laste opp videoer og bilder for å motta likes og kommentarer fra andre brukere; dette kan føre til at unge mennesker obsessivt sjekker Instagram for reaksjoner på innleggene sine. I tillegg er redigering av bilder og videoer og bruk av filtre for å presentere en idealisert versjon av seg selv normen på Instagram», heter det i brevet, som fortsetter:

«Barn og tenåringer (spesielt unge jenter) har lært å assosiere overseksualiserte, sterkt redigerte bilder av seg selv med mer oppmerksomhet på plattformen og popularitet blant jevnaldrende».

Ifølge brevskriverne medfører en slik plattform et unødvendig kommersielt press på barn.

Alphabet-eide YouTube for Kids, som ikke viser annonser, ble nylig kritisert for å «smugle inn» markedsføring og annonsering med produktplasseringer.

Instagram har også møtt kritikk for ikke å gjøre det klart når innlegg blir betalt for annonser.

Facebook: – Vil hjelpe barn å være online på en trygg måte

En talsperson for Facebook understreker overfor BBC at en slik plattform vil administreres av foreldre, og at den ikke vil inneholde annonser.

– Barn er allerede online, og vil ha kontakt med familie og venner, ha det gøy og lære. Vi vil hjelpe dem med å gjøre det på en trygg og aldersbestemt måte, og finne praktiske løsninger på problemet med barn som lyver på alderen for å få tilgang til apper.

Ifølge Facebook jobber de derfor også med en ny metode for verifisering av alder for å kunne holde personer under 13 år utenfor Instagram.

– Vi er enige om at enhver opplevelse vi utvikler må prioritere sikkerhet og personvern, og vil konsultere eksperter på barns utvikling, sikkerhet og mental helse, og talspersoner for personvern, sier selskapet.