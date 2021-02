Planlegger diger mobilkonferanse i juni, med fysisk deltakelse

Mobile World Congress (MWC) arrangeres årlig i Barcelona og regnes blant de største og viktigste konferansene for telebransjen. I 2019 hadde konferansen rundt 110.000 deltakere. I fjor ble konferansen avlyst på grunn av koronapandemien.

Gitt utviklingen av pandemien er det liten grunn til å tro at det blir særlig mange, store konferanser med fysisk deltakelse i 2021, i alle fall inntil temmelig mange har blitt vaksinert. Men noen ser lysere på situasjonen. Det inkluderer arrangørene bak MWC.

Kinesisk generalprøve

I et intervju med nettstedet Mobile World Live, som utgis av GSMA, sier John Hoffman, administrerende direktør i GSMA Limited, at MWC vil kunne arrangeres som en fysisk konferanse i Barcelona i slutten av juni i år. Det er ikke stort mer enn fire måneder til. Allerede den 23. februar går en søsterkonferanse av stabelen i den kinesiske storbyen Shanghai.

Det er ventet rundt 20.000 deltakere under MWC Shanghai. For to år siden deltok rundt 60.000 mennesker.

Opptil 60.000 deltakere på en gang

En tilsvarende nedgang ventes i Barcelona. Overfor Mobile World Live antyder Hoffman et sted mellom 40.000 og 60.000 deltakere.

– Covid-kravene vil redusere kapasiteten vår. Vi kommer ikke til å ha 110.000 mennesker, med reiserestriksjoner, testkapasitet og enveistrafikk gjennom utstillingen. Det er ikke mulig, sier Hoffman.

Ifølge Mobile World Live må deltakerne kunne framvise et negativt covid-19-testresultat som maksimalt er 72 timer gammelt. Det skal også bli mulig å teste seg på konferansesenteret, Fira Gran Via.

– Vårt syn er at det ville være fantastisk om verden var vaksinert, men vi kan ikke være avhengige av det, så isteden avhenger vi av testing i forkant for å sikre at boblen vår ikke bare er Fira Gran Via, men hele Barcelona, sier Hoffman.