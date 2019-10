Planlegger ny syvårig legeutdanning for «IT-leger»: – Et stort byks fremover

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim planlegger nå å opprette et syvårig utdanningsprogram for «IT-leger».

Det var helsefagbladet Dagens Medisin som først omtalte saken.

Ifølge avisen håper dekan Björn Gustafsson ved universitetets medisin-fakultet på et kull på 20-30 studenter årlig, med oppstart i 2021.

Han jobber nå sammen med professor i helseinformatikk Arild Faxvaag med å utrede en master i helseinformatikk som integreres i legeutdanningen. Slik skal studentene bli både legeutdannet og få en master i informatikk på syv år.

– Med helse-IT-revolusjonen vi har nå, og hvor vi får store mengder helsedata, slår vi nå våre undervisningskrefter sammen for å skape fremtidens datadrevne helsevesen, sier Faxvaag til avisen.

Skal behandle store datamengder og utvikle algoritmer

Ifølge professoren skal «IT-legene» kan gå inn i ulike roller som behandler store mengder data i helsevesenet, for eksempel for å analysere data for å oppdage feil eller avvik ved en anestesi- eller intensivavdeling.

De kan ifølge professoren også jobbe innen kunnskapsutvikling og forskning, eller utvikle algoritmer som kan gi råd om hva som kan gjøres for en bestemt pasientgruppe, skriver avisen.

Mastergraden i helseinformatikk vil også tilbys som videreutdanning til sykepleiere og helsefagarbeidere med bachelorutdanning.

IKT Norge: – Et stort byks framover

– Det er kjempebra at NTNU gjør dette. Legeyrket og helsesektoren kommer til å forandre seg framover, og det er veldig bra at de tar det signalet, sier administrerende direktør i IKT Norge, Heidi Arnesen Austlid til Digi.

Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

– Teknologi kan brukes til å skape en bedre og mer robust helsesektor, som gjør at pasienter kan få raskere, tryggere, og bedre behandling, legger hun til.

Austlid oppfordrer andre utdanningsinstitusjoner til å gjøre det samme.

– Lær av det NTNU gjør nå, og gjør det samme. Ikke bare innen helse, men også alle andre profesjonsutdanninger. Alle profesjonsutdanninger må forberede studentene på det endrede arbeidslivet de skal ut i.

– Er dette en del av en generell trend der tradisjonelle utdanninger nå implementerer mer og mer IT?

– Dette er i hvert fall et stort byks framover, sammenlignet med det vi ser på for eksempel lærerutdanningene, der vi fortsatt utdanner masse lærere som ikke er digitalt kompetente pedagoger, avslutter hun.