Vil ha lærlinger i bygg, men ikke i tek?

I offentlige anskaffelser innen bygg og anlegg er det et lovfestet krav om at leverandørene må bruke lærlinger. Det er fornuftig. Samfunnet trenger at bedrifter tar ansvar for opplæring og kompetanseutvikling.

Men hvorfor gjelder ikke det samme prinsippet når det kommer til IT og teknologi?

Her ser vi tvert imot at mange offentlige virksomheter aktivt unngår å engasjere nyutdannede konsulenter, selv når disse er ansatt i selskaper som tar opplæring på alvor.

IT tar allerede ansvar

I IT-bransjen har det i mange år vært vanlig og nødvendig å rekruttere nyutdannede. Det er slik vi bygger kapasitet og kompetanse for fremtiden.

Vi investerer tungt i opplæring. Nyutdannede får ofte en omfattende startpakke med kursing, oppfølging fra mentorer, og jobber i team med erfarne kolleger.

Flere konsulentselskaper tilbyr også reduserte priser for juniorressurser, nettopp fordi vi vet at det tar tid å bygge erfaring.

Likevel er det mange offentlige innkjøpere som sier nei til konsulenter med under to års erfaring, med den begrunnelse at de «ikke vil drive opplæring».

Et selvmotsigende signal

Slik praksis sender et uklart og lite fremtidsrettet signal: Det er greit å stille krav om opplæring i bygg- og anleggsprosjekter, men det er ikke ønskelig å bidra til opplæring i teknologi, der behovet for kapasitet og kompetanse er minst like stort.

Samtidig vet vi at behovet for teknologer vokser raskere enn utdanningskapasiteten klarer å levere. NAV, IKT-Norge og Digitaliseringsdirektoratet peker alle på at kompetansemangel er en av de største truslene mot innovasjon og gjennomføringsevne i offentlig sektor.

Kanskje det er på tide å stille spørsmål ved hvorfor det offentlige krever lærlinger i én bransje, men ikke anerkjenner juniorressurser i en annen, spør Hans Peter Olsen.

Ifølge Samfunnsøkonomisk analyse vil Norge mangle over 40.000 IT-spesialister innen 2030 dersom dagens utvikling fortsetter.

Å ignorere denne rekrutteringsmuligheten svekker ikke bare næringslivet, det gjør det vanskeligere for det offentlige å realisere egne ambisjoner.

Å stenge dem ute er dårlig logikk. Skal vi bygge et digitalt samfunn, må vi investere i fremtidens IT-kompetanse. Det starter med å slippe til de som akkurat har startet yrkeslivet sitt.

Mange har solid ballast

Det er en utbredt misforståelse at nyutdannede nødvendigvis er en belastning. Mange av dagens teknologistudenter kommer ut med solid faglig ballast, oppdatert kompetanse og en evne til å ta til seg ny kunnskap raskt.

Det som mangler er praktisk erfaring, og den får de ikke dersom de stenges ute fra å bidra i reelle oppdrag.

Det offentlige har en unik mulighet – og et ansvar – for å påvirke arbeidsmarkedet gjennom sine anskaffelser. I stedet for å se på nyutdannede som en risiko, bør de verdsettes som en investering i fremtidig kapasitet.

Kanskje det er på tide å stille spørsmål ved hvorfor det offentlige krever lærlinger i én bransje, men ikke anerkjenner juniorressurser i en annen.