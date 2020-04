Polar lanserer klokke for seriøse løpere og syklister

Apple, Samsung, Huawei, Garmin og andre kan si hva de vil, men ingen er så seriøse på treningsklokker som finske Polar. De har dominert innen idrett med sine pulsbelter, tidtaking og programvare siden 1977.

Selskapet utfører flere idrettsstudier enn noen andre, og bruker disse til å forbedre produktene og egen kunnskapsbase. Det har gjort dem i stand til å utvikle et programvaretilbud ingen andre har. Aktiviteten spenner over veldig mange ulike sportsgrener. Nå er det de som løper og sykler i terrenget som får glede av sin egen klokke; Grit X. Den vil hjelpe dem til å trene akkurat riktig. Ikke for mye og ikke for lite.

Derfor er det naturlig nok stor interesse fra fysisk aktive folk som liker å følge med på kroppen. De bærer ikke klokken bare når de mosjonerer, men gjennom hele døgnet.

Flere idretter

Grit X kan ta seg av en lang rekke idretter, og den fungerer godt for de som nå må trene innendørs i disse dager.

Grit X: en robust klokke rettet mot de som beveger seg i terrenget. Foto: Polar

Klokka skal også være rettet mot for de som trener mye i terreng. De som gamper opp og ned bakker og fjell trenger både nøyaktighet og påminnelser. Denne klokka skal tenke for deg og sørge for at du ikke blir overasket av regn og kulde.

Funksjonen Hill Splitter oppdager om du løper oppover eller nedover, og den holder rede på hva du presterer. Her får du all slags statistikk og råd om hvordan du kan bli bedre, og du kan boltre deg i puls og hastighet når det går oppover og nedover og selvfølgelig hvor langt du har løpt.

Selvfølgelig skal den ha stil og egenskaper som gjør at den kan brukes i selskap. Kanskje spesielt da, for det er jo et ypperlig signal om at her kommer det noen som driver sport. Det er jo et godt startgrunnlag for en samtale.

Ultralang batterilevetid

Med GPS på og i treningsmodus holder batterier i 40 timer, og 100 med sparemodus aktivert. Det kommer delvis av at Polar bruker en transreflektiv LCD-skjerm som bruker ekstremt lite strøm. Det gjør også at den kan være aktiv hele tiden.

Polar har bygget en klokke som holder militære spesifikasjoner. Likevel er vekten bare 64 gram.

For lange økter trenger terrengsyklister og løpere å ta til seg væske og næring, og det gir klokken råd om. Men du må fortelle den hvor og hvor langt du skal. Gjør du det, vil den nye funksjonen FuelWise fortelle deg om behovet for kalorier treningen skaper. Den prøver å skape balanse mellom forbruk og tilførsel, og du får vite hvor mye påfyll du har behov for. Klokka beregner til og med fordelingen mellom proteiner, fett og karbohydrater, og den minner deg på at kalorier ikke er nok. Det må væske til også.

Navigasjon

Klokke har både kompass, barometer og GPS og kan lede deg frem i terrenget ikke ulikt bilnavigasjon. Det gjør Polar i samarbeid med Komoot.

Klokka viser deg været nå og har lagrer et to dags varsel.

Sensorpakke: Polar en virkelig gode til å måle puls. Sensorpakken er noe Grit X har arvet fra Vantage V. Foto: Polar

Med denne funksjonen er det kanskje naturlig å tenke på å lade klokka om natten, men slik er det ikke. Med Nightly Recharge menes det at GritX måler søvn og andre parametre om natten også, Den sjekker også hvor godt du har tatt deg inn igjen når du våker. Er du ikke klar for mer skal klokken varsle deg om det, før du skal ut og svette igjen. Du får selvfølgelig også en solid oversikt over søvnen også.

Løpskraft

Gjennom sensorene i klokka kan Polar også gi kundene et bilde av kraften de bruker på løpingen, selv om de ikke har en sensor på benet. De får et begrep om hvor mange watt de bruker når de løper, både i gjennomsnitt og maksimum.

Polar har et vell av programvare og analysefunksjoner. De som virkelig er interessert i egen, og for den saks skyld andres prestasjoner, har nok å studere og utveksle. De nye funksjonene som kommer i Grit X gjør utvalget enda rikere.

Grit X kommer til butikkene i mai til en pris på over 4.500 kroner. Vår nye kronekurs har selvfølgelig ikke hjulpet til. Klokka kommer i sort, hvit og grønn, med et litt større utvalg farger på remmene.