Norske myndigheter frykter spionasje fra Huawei – vurderer tiltak

Huawei har fått et frynsede rykte blant mange vestlige land på grunn av spionasjebeskyldninger, men i Norge har man ikke gått like hardt ut mot selskapet. Dette ser imidlertid nå ut til å endre seg.

Den norske justisministeren uttalte overfor nyhetsbyrået Reuters nylig at regjeringen vurderer ulike tiltak mot Huawei, med bakgrunn i mistankene som andre nasjoner har gitt uttrykk for.

Deler amerikansk og britisk uro

– Vi deler de samme bekymringene som USA og Storbritannia, og det er spionasje på private og statlige aktører i Norge. Dette spørsmålet har høy prioritet. Vi vil ha dette på plass før neste utbyggingsrunde av telekom-nettverket, sa Tor Mikkel Wara til Reuters.

Justisministeren la til at de vurderer de samme spesifikke tiltakene mot Huawei som man har tatt i USA og Storbritannia.

Trump-administrasjonen i USA har bannlyst all offentlig bruk av teknologi fra Huawei og ZTE, som blant andre The Verge meldte tidligere i år, og Australia bannlyste 5G-teknologi fra de to selskapene i sommer.

Norges justisminister Tor Mikkel Wara bekrefter at myndighetene vurderer tiltak mot Huawei, uten at det er helt klart hva disse skal bestå i. Foto: Olav Heggø/Stortinget.no

Avvises av Huawei

Som digi.no meldte i høst har USA gått til steg å aktivt oppfordre sine allierte til å droppe teknologi fra Huawei. I slutten av desember kom det frem at den britiske forsvarsministeren er dypt bekymret over at Huawei står bak 5G-nettet i Storbritannia.

Her i Norge har man hittil hatt en noe «snillere» holdning til Huawei. Her til lands har begge de to store teleselskapene Telenor og Telia store innslag av utstyr fra selskapet til 4G-nettene, og Huawei-utstyr benyttes også i testingen av 5G-nettene.

Huawei selv avviser imidlertid at de utgjør noen sikkerhetstrussel i Norge.

– Våre kunder i Norge stiller strenge sikkerhetskrav fra oss, og de håndterer risikoen i virksomhetene deres på en god måte. Vi vil fortsette å være åpne og transparente og tilby utvidet testing og verifikasjon av vårt utstyr for å bevise at vi kan levere sikre produkter til 5G-nettverkene i Norge, sa sikkerhetssjef i Huawei Norge, Tore Orderløkken, til Reuters.

