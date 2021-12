Polestar 2 har fått nettleser. Valget falt på norske Vivaldi

Eierne av elbilen Polestar 2 kan nå laste ned Vivaldi-nettleseren til bilens Android Automotive OS-basert infotainmentsystem. Overraskende nok har det ikke vært noen nettleser tilgjengelig for denne plattformen tidligere.

Julegave til kundene

– Dette er noe Polestar-eiere har ønsket seg, og vi er veldig glade for å kunne gi dem den aller første nettleseren for Android Automotive OS i julegave, skriver Kristin Fjeld, kommunikasjonssjef i Polestar Norge, i en epost til Digi.no.

– Vi så etter en partner som kunne oppfylle ønsket fra kundene våre om en nettleser i bilen. Polestar tok første initiativ og Vivaldi tente umiddelbart på ideen - så var prosessen i gang!, forteller Fjeld.

Felles verdier og visjoner

Hun opplyser at Vivaldi ble valgt fordi Polestar samarbeider med partnere som deler selskapets verdier og visjoner.

– Vivaldi var dermed et naturlig valg. De er en utfordrer og et selskap med stor lidenskap for både design, innovasjon og bærekraft, akkurat som oss, fortsetter Fjeld.

Vivaldi vil være tilgjengelig for Polestar 2 i de landene hvor Polestar selges i Europa og Nord-Amerika, samt i utvalgte land i Asia-Stillehavsregionen. De første bilene kom på veien for halvannet år siden. Polestar forventer et globalt salgsvolum på omtrent 29.000 biler i år.

Nettleseren blir ikke automatisk installert, men kan installeres av bileierne fra Google Play.

Stolte over samarbeidet

Det å bli valgt av Polestar, er selvfølgelig stas for vesle Vivaldi Technologies.

– Vi er virkelig stolte over å introdusere nettleseren vår for en bil for første gang, og spesielt med et merke som Polestar. Vår teknologi- og bærekraftambisjoner er godt på linje. Vi verdsetter åpenhet, personvern og ansvarlig innovasjon – inkludert det faktum at vi har serverne våre på Island, ett av Polestars nyeste markeder. Akkurat som Polestar er vi et utfordrermerke, vi har en skandinavisk tilnærming til design, som er basert på tillit, og vi lytter til brukerne våre, sier Vivaldi-sjef Jon Stephenson von Tetzchner i en pressemelding.

Nesten som mobilutgaven

Vivaldi i Polestar 2 kan kun brukes når bilen er parkert. Dersom en strømmetjeneste er åpnet, vil kun lyden fortsette å spille, dersom kjøres påbegynnes. Utover det vil nettleseren fungere temmelig likt som mobilutgaven av Vivaldi. Dette inkluderer nettsurfing i private faner. Da lagres ingenting data av bilen, og ingen data deles med Polestar.

Noen begrensninger er det likevel. For eksempel vil det ikke være mulig å laste ned filer.

Nettleseren vil bli oppdatert på lik linje med de øvrige Vivaldi-utgavene. Den installeres fra Google Play.