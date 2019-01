Politiet anbefaler Google-verktøy for å hjelpe hukommelsen

Når politiet ber folk huske observasjoner for ti uker siden som kan være viktige i forsvinningssaken på Lørenskog, ber de folk ta Googles teknologi til hjelp.

Det er over ti uker siden Anne-Elisabeth Hagen trolig ble bortført fra hjemmet sitt. Mens politiet har holdt saken hemmelig, kan potensielle vitner ha glemt viktige observasjoner, men et Google-verktøy kan hjelpe dem, skriver VG.

Den som har Google Maps på mobilen eller PC-en og som har aktivert stedstjenester, kan gå inn i en logg og se hvor de har vært til enhver tid. Dermed kan man få hjelp til å huske hvor man var den dagen den 68 år gamle kvinnen forsvant.

– I den grad personer har denne tjenesten tilgjengelig, så er det et hjelpemiddel for å gå tilbake i tid for å se hvor man var. Vi er positive til at man utnytter og tar i bruk den teknologien som finnes, sier etterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

Grunnet trusler om at Hagen kunne bli drept dersom politiet ble involvert i saken, har de jobbet i det skjulte med etterforskningen i ti uker før saken ble offentlig kjent onsdag. Det første døgnet etter offentliggjøringen fikk politiet inn over 100 tips.

– Vi skal nå bearbeide tipsene, noe som selvfølgelig vil ta tid. Vi kan naturlig nok ikke kommentere tipsene, men kan si at flere virker interessante og vil bli fulgt opp, sa Brøske torsdag.