Flere populære gratisapper vet hele tiden hvor du er og deler det med andre

Det at Google kan spore posisjonen til mobilbrukere av blant annet Google Maps, og i stor grad også gjør det – i alle fall dersom brukeren ikke har gjort endringer i innstillingene – fått mye oppmerksomhet og kritikk. Samtidig kan det til Googles forsvar sies at selskapet aldri har lagt skjul på dette, og at dataene også brukes i brukerrettede tjenester, som tidslinjen.

Verre er det kanskje da med alle de appene som ikke er like åpne om at slik innsamling av posisjonsdata foregår, og at de ofte deler informasjonen med annonsepartnere og andre, enten ferdig analysert eller i anonymisert form.

Kan lett identifiseres

Problemet med hyppig innsamlede posisjonsdata er at de ofte kan være identifiserende, selv om de i utgangspunktet ikke er knyttet til noen navngitt person.

For de fleste av oss er hjemmet der vi stort sett sover om natten, og arbeidsplassen der vi tilbringer rundt åtte timer fem dager i uka. Trolig er det ikke så mange som bor akkurat der du bor, som også jobber der du jobber.

Dermed er det heller ikke så vanskelig å finne ut hvem du er, for dem som har tilgang til rådataene. Dermed kan de også bli kjente med vanene dine og hvilke steder du til enhver til oppholder deg.

Enormt marked

Mandag denne uken kom The New York Times med en artikkel om nettopp slike apper. Avisen har funnet minst 75 selskaper som mottar nøyaktige posisjonsdata om opptil 200 millioner mobilenheter i USA. Dataene kommer ofte fra populære apper som tilbyr brukerne blant annet lokal værmelding og lokale nyheter.

Posisjonsnøyaktigheten er ofte innenfor noen få meter, og The New York Times har funnet tilfeller hvor en app har samlet inn posisjonen til brukerne mer enn 14 000 ganger i døgnet.

Det amerikanske markedet for lokale annonser i mobilapper og sosiale medier er ventet å nå 21 milliarder dollar i år. Utbredte apper som den indirekte IBM-eide The Weather Channel-appen og Foursquare-appen nevnes spesielt som mye brukte apper med inntekter fra lokalitetsmarkedsføring.

Flere aktørene som er intervjuet av The New York Times i artikkelen, innrømmer at de fleste nok ikke vet hva som foregår.

Dette bekreftes av appbrukere som har blitt intervjuet. Flere av disse er skremt over omfanget.

Sperr tilgangen

Både Android og iOS tilbyr innstillinger hvor brukerne kan kontrollere hvilke apper som skal få tilgang til posisjonsdata. The New York Times har oppsummert hvordan dette gjøres i denne artikkelen.

Det er ikke bare deling av posisjonen brukerne bør være litt oppmerksomme på. Mange apper ber om tilgang til blant annet kontaktene til brukeren. Det kan være lurt å vurdere hvilke apper som virkelig har et behov for dette, for å tilby den funksjonaliteten brukeren er opptatt av.

