Politiet feilsendte brev til 1500 personer: – Alvorlig at personopplysninger er kommet på avveie

Brevet gjelder hovedsak bekreftelse på anmeldt forhold og orientering om saksavgjørelser, opplyser politiet.

– Foreløpig er politiets IT-enhet kjent med at politiet har feilsendt om lag 1500 brev i Digipost. Politiets-IT enhet jobber med å finne ut hva som har skjedd. Slike utsendelser skjer en gang i døgnet, og neste utsending er stoppet til man vet mer om årsaken til denne feilen.

Politiet er også i kontakt med Digitaliseringsdirektoratet om saken.

De ber personer som har mottatt brevet, om å slette det.

– Politiet ser meget alvorlig på at personopplysninger til et ukjent antall personer er kommet på avveie. Datatilsynet vil også bli varslet.