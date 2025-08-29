Abonner
Juss og samfunn

Politiet feilsendte brev til 1500 personer: – Alvorlig at personopplysninger er kommet på avveie

Politiet har feilsendt brev til 1500 personer. Politiet ser meget alvorlig på at personopplysninger til et ukjent antall personer er kommet på avveie.

Politidirektoratet og politiets IKT-tjenester holder til i bygget med den mørke glassfasaden, like ved Colosseum kino på Majorstuen i Oslo.
Politidirektoratet og politiets IKT-tjenester holder til i bygget med den mørke glassfasaden, like ved Colosseum kino på Majorstuen i Oslo. Foto: Marius Jørgenrud
NTB
29. aug. 2025 - 10:33

Brevet gjelder hovedsak bekreftelse på anmeldt forhold og orientering om saksavgjørelser, opplyser politiet.

– Foreløpig er politiets IT-enhet kjent med at politiet har feilsendt om lag 1500 brev i Digipost. Politiets-IT enhet jobber med å finne ut hva som har skjedd. Slike utsendelser skjer en gang i døgnet, og neste utsending er stoppet til man vet mer om årsaken til denne feilen.

Politiet er også i kontakt med Digitaliseringsdirektoratet om saken.

De ber personer som har mottatt brevet, om å slette det.

– Politiet ser meget alvorlig på at personopplysninger til et ukjent antall personer er kommet på avveie. Datatilsynet vil også bli varslet.

En amerikansk kvinne forteller hvordan hun opplevde å bli lurt gjennom datingappen Tinder. Svindlere hadde skapt en oppdiktet person gjennom KI-verktøy, og hun ble overtalt til å utbetale mange tusen kroner for å hjelpe «mannen».
Les også:

Dyp kjærlighet eller deepfake?

Juss og samfunnPolitiSikkerhet
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Sporveien
Cloud Developer
Sporveien
Oslo
12. sep.
Sporveien
Cloud Engineer
Riksantikvaren
Leder for seksjon digitale tjenester
Norsk filminstitutt
Prosjektleder digital utvikling og kunstig intelligens
Bane NOR
Leder Plattformtjenester
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
Avdelingsleder – digitale plattformer i DIO
En tjeneste fra