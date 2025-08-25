Politiet: Norske personopplysninger kan være på avveie etter datainnbrudd i Italia

Norsk politi er gjort kjent med at kopier av pass og nasjonale ID-kort har blitt stjålet og lagt ut for salg på det mørke nettet, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

Ifølge den italienske digitaliseringsmyndigheten dreier det seg om nærmere 100 000 identitetspapirer, det gjelder både pass, ID-kort og andre identitetspapirer som ble skannet ved innsjekking på hotellene.

– Norske pass og nasjonale ID-kort er ytterst vanskelig å forfalske, eller lage kopier av. Det som er alvorlig her, er at personopplysninger er på avveie. Det er derfor viktig å ta de grepene som er nødvendig for å forhindre misbruk, sier leder for ID-seksjonen i Politidirektoratet, Unni Norum, i en pressemelding.

De som har vært på reise i Italia i sommer oppfordres nå til å kontakte hotellet sitt og undersøke om det har vært rammet av innbruddet.

– Skaden allerede skjedd

Italienske myndigheter meldte først om sikkerhetsbruddet 15. august, og datainnbruddet skal ha foregått i perioden mellom juni og august.

Politidirektoratet advarer om økt risiko for svindel når personopplysninger havner på avveie.

– Selv om reisende skulle ønske å få makulert reisedokumentet sitt og søke om et nytt pass eller nasjonalt-ID kort, er skaden allerede skjedd. Personopplysningene vil fortsatt være på avveie og sånn sett vil det ha liten verdi å søke om et nytt reisedokument, sier Norum.

Opprett kredittsperre og anmeld

Politiet anbefaler å opprette en kredittsperre, som skal gi ekstra beskyttelse dersom du har vært utsatt for ID-tyveri.

– Når du aktiverer en sperre, vil forsøk på å søke om forbrukslån, kredittkort eller lignende i ditt navn bli avvist, fordi slike søknader krever en kredittvurdering – noe som ikke lenger er mulig. Du må selv aktivt opprette sperren hos hvert enkelt kredittopplysningsbyrå, skriver politiet.

Statsadvokat Jon André Hvoslef Eide i Økokrim sier at de oppfordrer til å alltid anmelde bedragerier til politiet.

– I mange tilfeller klarer bankene å stoppe transaksjoner som er på vei til svindlerens bankkonto. Alle anmeldelser vil også kunne inneholde viktige spor som kan gi politiet informasjon om hvem som utfører bedrageriet og hvordan det gjennomføres, sier statsadvokaten.