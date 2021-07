Politiet og Forsvaret skal samarbeide om etterretning

Mens Politiets sikkerhetstjeneste (PST) driver innenlandsetterretning, er det Etterretningstjenesten som driver utenlandsetterretning. Flere og flere av sakene treffer begges samfunnsoppdrag, og nå skal de samarbeide også om etterretning i utlandet, såkalt fremmed etterretning, skriver VG.

Det er spesielt økningen i cyber-angrep og at trusselbildet har utviklet seg i takt med den rivende teknologiske utviklingen, som har aktualisert samarbeidet.

– Vi ser at truslene mot statssikkerheten og samfunnssikkerheten i mye større grad glir over i hverandre. Teknologien gjør at truslene kommer på andre måter, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

De hemmelige tjenestene har siden 2013 samarbeidet i det de har kalt Felles kontraterrorsenter, som ligger i Nydalen. Nå utvides senteret til også å inkludere etterretning og skifter derfor navn til Felles etterretning- og kontraterrorsenter (FEKTS).

Justisminister Monica Mæland (H) er glad for at samarbeidet tjenestene imellom styrkes. Hun sier at det blir en mer helhetlig tilnærming til trusler og trusselaktører, som vil styrke det eksisterende kontraterrorsamarbeidet.