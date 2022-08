Politiets IKT-tjenester får nytt navn

− Politiets IT-enhet er et mer fremtidsrettet navn som viser hva IT-enheten er og skal være i fremtiden, mener politiet og fjerner K’en fra IKT og bytter ut «tjenester» med «enhet».

Det melder politiet i en pressemelding på egne nettsider.

Endringen gjelder fra og med mandag.

Transformasjon

De siste par årene har Politiets IKT-tjenester vært gjennom store endringer i organiseringen, kuttet konsulenter til fordel for egne ansatte og gått fra prosjekt- til produktorientert utvikling.

I fjor kom enheten inn på lista over IT−studentenes drømmearbeidsgivere.

Navneendringen skal gjenspeile endringene, forteller Cathrine Janson, IT-sjef i politiet i pressemeldingen.

– Målet er å øke den digitale evnen i politiet. Vi står midt i en digital transformasjon som betyr endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi og kultur. For å markere endringene og den nye retningen, bytter vi navn, sier hun.

PIT fortsatt PIT

Forkortelsen forblir likevel det samme, og PIT skal fortsatt være PIT.

– Det nye navnet er enkelt, ærlig og veldig beskrivende for hvem vi er. Vi er en IT-enhet i politiet med over 650 medarbeidere som designer, utvikler og drifter løsninger for politiet – i tillegg til at vi sørger for at politiets systemer er sikre og fungerer til enhver tid, sier Janson.

Organisasjonsnummer, postadresse, besøksadresse, fakturaadresse og telefonnummer er det samme som før, og alle ansatte beholder e-postadressen sin.

Så gjenstår det bare å oppdatere skiltet på veggen.