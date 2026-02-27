Politihøgskolen beklager etter bruk av falske KI-tall

– Jeg må si at dette er skikkelig leit. Dette er noe jeg som rektor burde ha kontrollsjekket at vi gjorde på en skikkelig måte. Det gjorde jeg ikke, og her må jeg bare legge meg flat og si at det er en læring, sier Skarpenes til Khrono.

Tallene ble lagt fram i et notat i forbindelse med en diskusjon om hvor mange arbeidstimer én undervisningstime skal telle som. Dokumentet oppsummerte angivelig praksis ved flere universiteter og høgskoler, men bygget på opplysninger generert av Microsofts KI-verktøy Copilot.

Ifølge Politihøgskolen viste det seg at flere av opplysningene ikke stemte. Chatteloggen viser at verktøyet kun fant dokumenterte tall for én institusjon, mens de andre anslagene var basert på antakelser.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Slik jobber sikkerhetsekspertene ved Defendables operasjonssentre

– Dette har vært en dyrekjøpt læring for oss. Her har vi ikke vært modne nok i bruken av KI, sier Skarpenes.

Hun mener likevel at det feilaktige vedlegget ikke var avgjørende for utfallet av saken.

– Jeg mener vedlegget i seg selv ikke har hatt avgjørende betydning for resultatet. Dette er først og fremst et resultat av drøftinger og samarbeid med organisasjonene.

Politihøgskolen har ikke hatt egne retningslinjer for bruk av KI i saksbehandling, men arbeider nå med en KI-strategi.