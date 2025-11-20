Abonner
Prisene på mobiltelefoner kan øke – eksperter legger skylden på KI

Databrikker som vanligvis skulle blitt brukt i nye mobiltelefoner, støvsuges heller av datasentre for kunstig intelligens.

Verdens største produsenter av data- og minnebrikker holder igjen produksjonen for å ikke måtte redusere prisene. Det kan føre til økte priser på smarttelefoner neste år, mener flere.
NTB
20. nov. 2025 - 08:29

Det kan skru opp prisen på forbrukerelektronikk.

De store teknologiselskapene bruker enorme summer på maskinvare og datasentre for å drifte sine KI-tjenester, som ChatGPT fra OpenAI.

For å ikke oversvømme markedet med databrikker og risikere prisfall, holder produsentene igjen, sier eksperter.

Presset på forsyningskjedene for databrikker blir neste år «langt større enn i år», advarer Xiaomi-sjef Lu Weibing. Selskapet er en av verdens største produsenter av databrikker.

– Alle vil trolig se at salgsprisene for produkter kommer til å få en vesentlig økning, sier han.

Analysebyrået TrendForce har nylig nedjustert sitt anslag for produksjonen av smarttelefoner og bærbare datamaskiner neste år. Også de viser til økte priser på særlig minnebrikker.

