Prisene på mobiltelefoner kan øke – eksperter legger skylden på KI

Det kan skru opp prisen på forbrukerelektronikk.

De store teknologiselskapene bruker enorme summer på maskinvare og datasentre for å drifte sine KI-tjenester, som ChatGPT fra OpenAI.

For å ikke oversvømme markedet med databrikker og risikere prisfall, holder produsentene igjen, sier eksperter.

Presset på forsyningskjedene for databrikker blir neste år «langt større enn i år», advarer Xiaomi-sjef Lu Weibing. Selskapet er en av verdens største produsenter av databrikker.

– Alle vil trolig se at salgsprisene for produkter kommer til å få en vesentlig økning, sier han.

Analysebyrået TrendForce har nylig nedjustert sitt anslag for produksjonen av smarttelefoner og bærbare datamaskiner neste år. Også de viser til økte priser på særlig minnebrikker.