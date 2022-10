Problemer for flere Telia-kunder

Flere Telia-kunder opplever problemer med teleselskapets internett-tjenester mandag kveld.

Det bekrefter de overfor VG.

– Vi opplever for tiden at enkelte av våre kunder har problemer med noen av våre tjenester. Vi jobber med feilsøking og håper å få løst saken så raskt som mulig. Vi beklager så mye overfor de kunder som er berørt, skriver informasjonssjef Daniel Barhom i Telia i en SMS.

Telia jobber med å kartlegge omfanget av problemene.

Selskapet har omtalt problemene i en melding på Facebook. Der forteller flere at de har problemer med internett- og tv-tilgangen via kabel. Enkelte oppgir at problemet løses ved å endre innstillingene i enhetene slik at de benytter en annen DNS-server, for eksempel 1.1.1.1 som tilhører Cloudflare.

