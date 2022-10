Problemer hos Altibox

Altibox har problemer, noe som fører til at flere kunder er uten internett og TV. Selskapet jobber med å løse feilen.

– Jeg kan bekrefte at det er en pågående feil og at vi jobber med feilsøking, sier kommunikasjonssjef Ingvild Ween for infrastruktur hos Altibox-eier Lyse.

– Vi jobber så raskt som mulig med å finne ut av dette og få rettet problemet. Foreløpig er det ikke mye mer å si, legger hun til.

I en oppdatering like før klokken 9 skriver Ween at det er snakk om en teknisk feil.

– Kunder som er berørt av feil mangler for det meste internett og fasttelefon, men enkelte er uten alle tjenester. Dette er en teknisk feil og det jobbes nå med feilretting, skriver hun.

Altibox har informert om problemene i et innlegg på Facebook. I en oppdatering klokken 09.32 skriver selskapet at problemene først og fremst berører kunder i Oslo og Bodø/Fauske, men det er kunder også andre steder som oppgir at de har mistet internettilgangen. Problemet kan, i alle fall i noen tilfeller, løses ved å skru av hjemmesentralen i ti minutter, før man skrur den på igjen.

En kunde skriver i Facebook-tråden at problemet kan være knyttet til DCHP-tjenesten (Dynamic Host Configuration Protocol) til Altibox og tildelingen av IP-adresser, men dette er ikke bekreftet av Altibox.

Det er under en måned siden forrige gang Altibox hadde større, tekniske problemer. Den gang ble rundt 300.000 kunder berørt. Feilen ble den gang rettet etter noen timer.

