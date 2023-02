Professor har laget dataspill for å hjelpe kjemistudenter

Ved å ta kunnskap fra laboratoriet inn i spillverdenen, blir kjemifaget lettere tilgjengelig for studentene, håper professor Yngve Stenstrøm, som står bak spillet, heter det i en pressemelding fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Ildsjelen bak spillet er kjemiprofessor Yngve Stenstrøm. Han forteller at han så potensialet for et slikt spill under koronapandemien, da mange studenter satt mye for seg selv og skulle lære kjemi via digital undervisning og filmede forelesninger.

– For mange var dette ekstra tungt. Jeg tenkte at studentene kunne trenge en litt lettere inngang til stoffet og hjelp med å sette kjemi inn i mer konkrete sammenhenger. Hovedtanken er at spillet skal være litt morsomt, kunne gjøres i en pause og gi litt molekylær input som kanskje gjør at man også lærer litt mer, forklarer Stenstrøm.