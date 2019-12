Prosjektledelsen av IT-system som skal utveksle DNA og fingeravtrykk med EU-land får slakt i internt notat

I et internt notat slaktet Kripos-ansatte Politidirektoratet (POD)s prosjektledelse av ti år langt IT-prosjekt.

Det såkalte Prüm-prosjektet vokste ut av sin opprinnelige bestilling etter å flere års forsinkelse og budsjettsprekk. Kripos-ansatte slakter prosjektledelsen på en rekke punkter i et internt notat som Politiforum har fått tilgang til.

Prüm Prüm er opprinnelig en avtale (oppkalt etter den tyske byen den ble undertegnet i) mellom Tyskland, Belgia, Nederland, Luxembourg, Frankrike, Spania og Østerrike, Island og Norge, og innebærer at norsk politi med et tastetrykk skal kunne sjekke om lag 20 millioner DNA-profiler, kjøretøy, førerkort og fingeravtrykk i alle EU-land. Norge undertegnet avtalen i 2009.

Samtidig skal EU-land få søke i de over 100.000 DNA-profilene og 400.000 fingeravtrykkene i registrene til norsk politi.

En tilsvarende avtale med USA (PCSC-avtalen) skal i tillegg sikre utveksling med FBIs base på 70 millioner fingeravtrykk.

Kripos er ansvarlig for politiregistrene, og en helt sentral fagmyndighet når data skal utveksles mellom norsk politi og politiet i Prüm-landene.

Der skal fagfolk i Kripos ha advart sterkt mot PODs «prosjektstyring, manglende politifaglige forståelse og manglende involvering av Kripos som faginstans».

Prosjektledelsen i POD ble ifølge det interne notatet overbevist av datagiganten Palantir om å gå langt utenfor det opprinnelige behovet for et saksbehandlingsverktøy. Prosjektet ble blant annet utvidet til å inkludere et analyseverktøy som Kripos mente var altfor avansert og komplekst, skriver Politiforum.

Leverandøren Palantir skal ikke ha ønsket å kommentere saken.

Truet til taushet

Ifølge Politiforum skal Kripos-ansatte som advarte mot prosjektet nærmest ha blitt truet til taushet. Kripos-ansatte skal blant annet ha blitt truet med personalsak fordi de argumenterte imot prosjektledelsen i en tidlig fase av prosjektet.

Ifølge Politiforum slakter notatet prosjektledelsen på en rekke punkter, blant annet for å i altfor stor grad ha tatt faglige beslutninger på egenhånd uten å høre på registerfaglige bistand fra fagfolk i Kripos. Ifølge notatet skal viktige beslutninger knyttet til det politioperative systemet måtte reverseres, og store tidsressurser ha gått tapt.

Blant annet bestemte prosjektledelsen at all informasjon fra det sentrale straffesystemet (SSP) skulle dumpes inn i det nye programmet, uten at det ble definert hva slags informasjon man faktisk trengte, skriver Politiforum.

Dårlig datakvalitet

Både PODs IKT-ledelse og selve Prüm-prosjektet har byttet ut ledelsen, og det er satt inn prosjekteierstøtte.

PODs eget notat om internrevisjonen av prosjektet ble ferdigstilt 18. september 2018. Ifølge Politiforum, som har fått tilgang til dokumentet, skriver internrevisjonen blant annet at «kvaliteten på dataene som skal brukes i liten grad er omtalt og operasjonalisert. Prosjekteier POD og behandlingsansvarlig Kripos hadde svært ulik oppfatning av hva som var tilstrekkelig datakvalitet».

Kripos skal ifølge fagbladet ha påpekt at god datakvalitet er svært viktig for rettssikkerheten, men uten å få gehør fra prosjektledelsen i POD. Internrevisjonen kom med klare anbefalinger som i praksis er en anbefaling om å restarte enkelte av prosjektets områder.

Seniorrådgiver Arild Hagen i PODs politifagavdeling, er nå kommet inn som ny prosjekteier. Han vil ifølge Politiforum ikke kommentere det som skjedde under anskaffelsen og målforskyvningen, men ønsker å fokusere på det som kommer.

– Mandag 28. oktober avsluttet vi dagsbøtene for Palantir fordi vi så at prosjektet var kommet så langt at vi kunne begynne akseptanseprosessen. Det er fremdeles feil i løsningen, men innenfor det som er akseptabelt, sier Hagen til Politiforum.