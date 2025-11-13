Protester mot regjeringens samarbeid med Palantir

Digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) møtte torsdag det amerikanske teknologiselskapet Palantir for å drøfte samarbeid med offentlige sektorer.

En rekke organisasjoner hadde stilt opp utenfor regjeringskvartalet for å protestere. De krever at regjeringen stopper kjøp av tjenester fra teknologiselskapet Palantir og ikke inngår nye avtaler.

De krever også at oljefondet trekker ut sine investeringer.

Tidligere i november kunne Digi melde at DNV (Det norske Veritas) har vært kunde av teknologiselskapet siden tidlig i 2025.

Bakgrunnen er blant annet rapport fra FN om selskapets involvering i det israelske militæret og at det leverer nøkkeltjenester brukt i krigshandlingene i de palestinske områdene. Amnesty har også dokumentert at selskapet har levert KI-verktøy til de amerikanske immigrasjonsmyndigheter og til profilering av mennesker i USA.

– Under møtet med selskapet gjorde jeg det klart hvilke forventninger Norge har til åpenhet, personvern og tillit – og at dette ikke er noe vi kompromisser på. Jeg minnet også om at regjeringen har advart norske bedrifter mot å inngå handel som kan bidra til å opprettholde Israels okkupasjon av Palestina, sier digitalministeren til NTB etter møtet.

Det skal ikke være noen konkrete planer om videre møter med Palantir.

Organisasjonene som protesterer er Palestinakomiteen i Norge, El og IT-forbundet, Amnesty, miljø- og utviklingsorganisasjon Spire, Elektronisk Forpost Norge, Tech mot Folkemord og Attac.