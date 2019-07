Prøv selv: Nytt verktøy lurer annonsørene som prøver å spore deg trill rundt

At annonsører sporer deg på Internett er en velkjent sak. Det finnes allerede mange forskjellige verktøy for å begrense sporingen, men nå har Mozilla lansert en ny løsning som nok kan kalles noe litt utenom det vanlige.

På sin offisielle blogg har Firefox-utvikleren avduket et initiativ de kaller «Track This», som riktignok ikke er et sikkerhetstiltak som sådan, men snarere et teknologisk eksperiment.

Åpner 100 faner på én gang

Det hele fungerer som følger: Ved å foreta et enkelt klikk på en knapp på Track This-siden kan du åpne intet mindre enn 100 faner i nettleseren på én gang, hvorav alle er representative for en bestemt brukertype.

Man kan velge mellom fire ulike profiler, eller «alter egoer». Velger man for eksempel profilen «filthy rich» vil man få opp 100 faner som vil lure annonsører til å tro at brukeren har mye penger – og vise deg annonser basert på denne brukerprofilen.

Verktøyet er altså kun ment for å villede annonsører til å tro at du er en annen person og skape økt bevissthet omkring hvordan sporing basert på informasjonskapsler, eller «cookies», foregår – og muligens oppmuntre brukere til å blokkere disse.

Merkbar effekt

Mozilla advarer at 100 faner i nettleseren er mye, og annonsene man vil se er trolig ikke spesielt relevante, så verktøyet brukes på eget ansvar. Muligens er det en god idé å åpne et nytt vindu eller en annen nettleser før man setter i gang.

Ifølge Mozilla vil man trolig kunne se nettannonsene endre seg mer eller mindre umiddelbart når man fortsetter surfingen etter å ha åpnet og lukket de 100 fanene, og effekten vil trolig være merkbar i noen dager.

Fremstøtet er i bunn og grunn ment å markedsføre «Enhanced Tracking Protection»-funksjonen som Mozilla nylig bygget inn i nettleseren sin som standard. Denne fungerer blant annet ved å blokkere tredjepartscookies.

Om du skulle ha lyst til å teste det nye påfunnet til Mozilla er det bare å gå til Track This-nettsiden og sette i gang.

