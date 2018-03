PRØVEKJØRT: Test av Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 ble lansert under brask og bram i Barcelona for en ukes tid siden. En voldsom forbedring, hevder Samsung. De listet opp en lang rekke forbedringer, men ingen ting var så fantastisk som det nye kameraet.

I denne testen har vi sjekket hva kameraet er godt for og sammenlignet det med kompaktkameraet Canon EOS M6.

Canon Eos M6 Utsnitt. Foto: ORV

På papiret ser det jo også imponerende ut. Spesielt når man fotograferer i mørke omgivelser. Og det gjør jo de fleste rett som det er. Spesielt innendørs og ute om kvelden. Kameraet har fått bedre bildebehandling i den nye prosessoren. Sensorene skal være litt forbedret og blenderåpningen har kommet ned på rekordlave f/1,5.

S8 Utsnitt. Foto: ORV

Ikke bare det: Dette kameraet har fått en mekanisk blender som kan veksle mellom f/1,5 og f/2,4 når det blir for mye lys. I tillegg har de et triks som tar flere bilder samtidig og prosesserer dem frem til ett bilde, for å redusere støy i mørke områder.

Denne gangen hoppet vi bukk over alle de andre små og store forbedringene og sjekket ut det Samsung hevder kameraet er god for. Hvor fantastisk er det egentlig når det er mørkt?

I bokseringen

Vi har latt det prøve seg mot to utfordrere. I det ene hjørnet, nykommeren selv i form av storebror S9 pluss. I det andre hjørnet forgjengeren S8 pluss assistert av en konkurrent fra fotobransjen – Canon EOS M6.

En på papiret ujevn kamp der Canon-kameraet har et sensorareal på 548 mm2, mens S9 må klare seg med 26 mm2. Altså 21 ganger mer lys inn på sensoren, som riktignok skal fordeles på dobbelt så mange piksler. Men det blir over ti ganger mer lys per piksel. Dette kan jo ikke gå bra for Samsung, selv om standard-zoomobjektivet til Canon har en nedre blender på f/3,5.

S9 Utsnitt. Foto: ORV

Det store spørsmålet er nå om vi nå har ytterligere en grunn til å la kameraet ligge hjemme.

Testing, testing

Vi tok en rekke bilder med de forskjellige kameraene, men vi valgte ut ett der det er både lyse og mørke partier. Så tok vi et utsnitt for å vurdere evnen til å gjengi sjatteringer i både lyse og mørke områder.

Canon Eos M6 utsnitt, mellomtonelysnet. Foto: ORV

Vi kan med en gang fastslå at den tradisjonelle fotobransjen har grunn til å være på tå hev. Vi trodde at Canon ville komme ut på topp, men den gang ei. Det ellers utmerkede kameraet må se seg slått i mørket.

S9 gjengir mer detaljer i de mørke partiene og med mindre korning. Men kanskje vel så overraskende er at S8 ikke er mye dårligere. Forskjellen er mye mindre enn vi hadde blitt fortalt. Det betyr ikke at S9 ikke har et fantastisk kamera, men at S8 var nesten like bra.

S8 utsnitt, mellomtonelysnet. Foto: ORV

Lyse opp

For å se nærmere på den informasjonen som lå i bildene tok vi dem opp i Photoshop og lysnet opp mellomtonene like mye i alle bildene. Det var heller ingen fest for Canon. Det dukket opp mer støy i bildet og kameraet tegnet ikke like skarpt som mobilkameraene. Om vi skal si noe positivt var det at fargene ikke hadde så mye gulstikk som hos Samsung. Men det er jo veldig enkelt å justere uten at det går ut over resten av bildet om man gidder det.

S9 utsnitt, mellomtonelysnet. Foto: ORV

Igjen var det liten forskjell mellom S8 og S9, men S9 bildene inneholdt mer detaljer i de mørke områdene.

Så konklusjonen er...

Er du på utkikk etter den ultimate mørkemobilen er S9 utvilsomt den du skal velge nå. Likevel er det liten grunn til å kjøpe S9 om du har en S8. Mye av fordelene med batterilevetid og andre ting kommer med oppgraderingen til Android 8 som er standard på S9.

Kameraprodusentene trenger å få bakenden i gir. De var lenge flinke til å utvikle sensorer og prosessorer, men det går ikke fort nok. Stadig flere klarer seg fint med mobilen.