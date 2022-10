PST: – Alle som har informasjon, må regne med å bli utsatt for russisk etterretningsaktivitet

– Vi ser at Russland tar større risiko. Krigen i Ukraina og sanksjoner har gjort det vanskeligere å hente inn informasjon enn før, sa assisterende PST-sjef Hedvig Moe på en pressekonferanse onsdag.

Hun sier det er sannsynlig at Russland derfor bruker mer digitale virkemidler og menneskelige kilder i etterretningsinnsamlingen i Norge framover. De kommer til å jobbe mer mot norske nettverk og jobbe opp mot personer med innflytelse som kan være av interesse for dem.

– Alle som har informasjon eller innflytelse som kan være av interesse for Russland, må regne med å bli utsatt for russisk etterretningsaktivitet, sier Moe.

Kritisk infrastruktur, blant annet olje og gass, kraft og telekom, vil være ekstra utsatt.

– Det er et punkt å være obs på. Ansatte i kritisk infrastruktur må være årvåkne og melde fra om de får spørsmål om arbeidet sitt og sensitiv informasjon fra uvedkommende. Det gjelder ikke bare dem som sitter sentralt her innenfor ring 3, men i hele landet, sier Moe.

Overtar droneetterforskningen

Pressekonferansen kom etter at til sammen sju russiske borgere er blitt varetektsfengslet de siste dagene som følge av at de har fløyet droner eller fotografert i Norge. En del av sanksjonene mot Russland er at russere ikke har lov til å fly drone her. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) uttalte tidligere onsdag at det er uakseptabelt at utenlandske borgere flyr droner over norske flyplasser.

PST overtar nå etterforskningen av disse hendelsene. De skal samarbeide tett med politidistriktene. Moe sier det har vært en klar økning i observasjoner, men understreker samtidig at dette ikke er noe nytt.

– Det forekommer og i en normal situasjon. Og det er ikke sånn at alle de observasjonene som er meldt inn, er mistenkelige og skal etterforskes videre, sier hun.

Moe sier også at det ikke er mulig å konkludere hvem som står bak droneflygingene, og om det er en sammenheng mellom disse.

Tror ikke på sabotasjeaksjon

På pressekonferansen kom PST også inn på faren for sabotasjeaksjoner i Norge.

– Faren for en sabotasjeaksjon er større enn før krigen startet i Ukraina. Men det er samtidig viktig å understreke at vi ser på en sabotasjeaksjon som et verstefallsscenario, sier den assisterende PST-sjefen.

Hun legger til at det er et trusselbilde som endrer seg raskt, og dermed kan ikke dette utelukkes. Det vil i så fall være enten en fysisk eller digital aksjon.

– Vi tror at en eventuell handling vil bli gjennomført på en slik måte at det vil bli krevende å finne ut hvem som står bak, og at dette gjerne også vil være hensikten – at det blir vanskelig å ansvarliggjøre en enkeltperson eller statlig aktør, sier hun.