Putin gjør russiske apper obligatorisk på nye datamaskiner og smarttelefoner

Russlands president Vladimir Putin har godkjent en lov som krever at alle smarttelefoner og datamaskiner kommer med forhåndsinstallerte russiske apper.

Loven blir gjeldende fra juli 2020. Målet med den er å promotere russiskprodusert programvare.

Loven har blitt kalt anti-Apple-loven fordi den tvinger Apple til å installere programvare som ikke er produsert av selskapet på sine enheter.

Mandag kommer det en liste over enheter som er berørt, og hvilke apper som skal installeres på enhetene.

Kontroll

Loven er siste ledd i en serie med lover som er ment å øke kontrollen med teknologisektoren. 1. november innførte landet en lov som krever at alle internettleverandører installerer en enhet som åpner for sentralisert kontroll over internettrafikken.

Forrige uke fikk Apple kritikk for å ha «gitt etter» for russiske myndigheter. På kart og værmeldinger levert av selskapet var den annekterte Krim-halvøya oppført som en del av Russland. Apple sa i ettertid at de vurderte å «justere sin tilnærming» til problemstillingen.

